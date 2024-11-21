Киев засыпало снегом: синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине сегодня
- В каких регионах объявлен первый уровень опасности
В ночь на четверг, 21 ноября, в Киеве выпал мокрый снег. Коммунальные службы столицы уже начали обработку дорог для предотвращения гололедицы.
В Киевской городской администрации сообщили, что спецтехника коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже выполняет превентивную обработку дорожного покрытия жидкими хлоридами.
Водителей призвали быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.
Погода в Киеве сегодня
По данным сайта sinoptic, в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Ночной мелкий дождь со снегом утром усилился. Во второй половине дня он начнет стихать и ближе к вечеру закончится.
Погода в Украине 21 ноября
Тем временем в Укргидрометцентре объявили на сегодня первый уровень опасности (желтый).
В западных, большинстве северных и Винницкой областях синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
Согласно прогнозу, 21 ноября в Украине, кроме западных и большинства северных областей, ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.
В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью сильный дождь и мокрый снег.
В Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях днем сильный дождь.
"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на зиму в Украине
Как сообщал Главред, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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