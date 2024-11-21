Киев засыпало снегом: синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня

В Укргидрометцентре объявили на 21 ноября первый уровень опасности (желтый).

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В Киеве выпал снег / Фото: Главред

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Какой будет погода в Украине сегодня

В каких регионах объявлен первый уровень опасности

В ночь на четверг, 21 ноября, в Киеве выпал мокрый снег. Коммунальные службы столицы уже начали обработку дорог для предотвращения гололедицы.

В Киевской городской администрации сообщили, что спецтехника коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже выполняет превентивную обработку дорожного покрытия жидкими хлоридами.

видео дня

Водителей призвали быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

Погода в Киеве сегодня

По данным сайта sinoptic, в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Ночной мелкий дождь со снегом утром усилился. Во второй половине дня он начнет стихать и ближе к вечеру закончится.

Погода в Украине 21 ноября

Тем временем в Укргидрометцентре объявили на сегодня первый уровень опасности (желтый).

В западных, большинстве северных и Винницкой областях синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Согласно прогнозу, 21 ноября в Украине, кроме западных и большинства северных областей, ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

В Украине объявлен первый уровень опасности / Фото: facebook.com/UkrHMC

В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью сильный дождь и мокрый снег.

В Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях днем ​​сильный дождь.

"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на зиму в Украине

Как сообщал Главред, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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