Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Скоро в Украине будут идти дожди с мокрым снегом, а температура существенно снизится.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroyut-mokryy-sneg-i-morozy-5-gradusov-sinoptik-nazvala-daty-10608731.html Ссылка скопирована

Синоптик сказала, когда в Украине выпадет мокрый снег/ УНИАН

Что вы узнаете:

Когда в Украине будет идти снег

Когда температура опустится до -5 градусов

Погода в Украине скоро станет холоднее - ориентировочно через неделю, с 3 ноября, в нашем государстве может выпасть мокрый снег, а температура воздуха снизится и будет минусовой.

видео дня

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха, сообщают "Факты ICTV". Она отметила, что из-за господства в Украине поля повышенного давления в ближайшее время не предвидится существенных изменений в погоде. Но в начале ноября погодные условия изменятся.

В понедельник, 28 октября, на западе и юго-западе нашего государства будет даже до +18 градусов по Цельсию. Достаточно тепло и без осадков будет также во вторник и среду, 29-30 октября.

В четверг, 31 октября, синоптическая ситуация ненадолго изменится - в восточных и северо-восточных областях могут пройти осадки. Однако уже на следующий день, 1 ноября, будет преобладать поле высокого давления, поэтому осадков не предвидится.

"На следующие выходные (2-3 октября - ред.) могут поступать атмосферные фронты с северо-запада. Они будут охватывать большую площадь территории, поэтому снижение температуры будет более ощутимым", - отметила Птуха.

Когда в Украине будет мокрый снег

По словам синоптика, 3 ноября в нашем государстве возможен дождь с переходом в мокрый снег. А 4 ноября на большей части территории Украины прогнозируется небольшой мокрый снег, на юге с дождем.

Далее возможно постепенное снижение температуры ночью от 0 до -5 градусов, а днем до +1...6. На юге страны ночью прогнозируется +1...+7, а днем +4...+9.

В то же время Наталья Птуха отмечает, что погодные прогнозы, которые даются на неделю вперед, являются консультативными и впоследствии могут еще уточняться.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину атакуют дожди и морозы - стало известно, в каких областях ждать непогоду. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет сильный туман.

Также ранее сообщалось, что новая магнитная буря врывается в страну - обрушится почти 6-балльный шторм. Эта магнитная буря была вызвана очень сильной вспышкой на Солнце.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред