Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Что вы узнаете:
- Когда в Украине будет идти снег
- Когда температура опустится до -5 градусов
Погода в Украине скоро станет холоднее - ориентировочно через неделю, с 3 ноября, в нашем государстве может выпасть мокрый снег, а температура воздуха снизится и будет минусовой.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха, сообщают "Факты ICTV". Она отметила, что из-за господства в Украине поля повышенного давления в ближайшее время не предвидится существенных изменений в погоде. Но в начале ноября погодные условия изменятся.
В понедельник, 28 октября, на западе и юго-западе нашего государства будет даже до +18 градусов по Цельсию. Достаточно тепло и без осадков будет также во вторник и среду, 29-30 октября.
В четверг, 31 октября, синоптическая ситуация ненадолго изменится - в восточных и северо-восточных областях могут пройти осадки. Однако уже на следующий день, 1 ноября, будет преобладать поле высокого давления, поэтому осадков не предвидится.
"На следующие выходные (2-3 октября - ред.) могут поступать атмосферные фронты с северо-запада. Они будут охватывать большую площадь территории, поэтому снижение температуры будет более ощутимым", - отметила Птуха.
Когда в Украине будет мокрый снег
По словам синоптика, 3 ноября в нашем государстве возможен дождь с переходом в мокрый снег. А 4 ноября на большей части территории Украины прогнозируется небольшой мокрый снег, на юге с дождем.
Далее возможно постепенное снижение температуры ночью от 0 до -5 градусов, а днем до +1...6. На юге страны ночью прогнозируется +1...+7, а днем +4...+9.
В то же время Наталья Птуха отмечает, что погодные прогнозы, которые даются на неделю вперед, являются консультативными и впоследствии могут еще уточняться.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину атакуют дожди и морозы - стало известно, в каких областях ждать непогоду. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет сильный туман.
Также ранее сообщалось, что новая магнитная буря врывается в страну - обрушится почти 6-балльный шторм. Эта магнитная буря была вызвана очень сильной вспышкой на Солнце.
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