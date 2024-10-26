Комментаторы назвали водительницу гением, когда она объяснила, как предотвращает повреждение других авто, когда выходит из своего автомобиля на тесной парковке.

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Женщина показала гениальный лайфхак, как на тесной парковке не поцарапать соседние авто дверью/ коллаж: Главред, фото: скрин

Что вы узнаете:

Как не поцарапать соседнее авто дверью на тесной парковке

Какими подручными средствами можно для этого воспользоваться

Избегать повреждения других автомобилей, когда вы паркуетесь в тесном месте, может быть чрезвычайно сложно. Если по обе стороны от вас есть транспортные средства, место, в котором вы фактически должны открыть дверь и выйти из авто, может быть минимальным. Но одна женщина водитель придумала способ, как предотвратить царапины на обоих авто.

Женщина по имени Келли в видео, которое она опубликовала в сети, рассказала, как она справилась с этой проблемой, пишет Dailystar.

видео дня

"Когда я хочу вывести своего ребенка из машины, я использую подгузник. Так двери не царапают машину рядом со мной, а машина рядом со мной не покрывает краской мое авто", - объснила женщина.

Водитель показала, что открывая дверь своего авто, чтобы забрать своего ребенка, она кладет подгузник между дверью своей машины и соседним автомобилем. Таким образом двери ее авто не вызовут возникновения царапин на соседней машине, и оба транспортных средства останутся неповрежденными.

Также она добавила, что вместо подгузника можно использовать другие подручные средства, например, носки.

The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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