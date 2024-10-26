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Женщина показала гениальный лайфхак, как на тесной парковке не поцарапать соседние авто дверью

Алёна Воронина
26 октября 2024, 13:58
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Комментаторы назвали водительницу гением, когда она объяснила, как предотвращает повреждение других авто, когда выходит из своего автомобиля на тесной парковке.
Автомобили
Женщина показала гениальный лайфхак, как на тесной парковке не поцарапать соседние авто дверью/ коллаж: Главред, фото: скрин

Что вы узнаете:

  • Как не поцарапать соседнее авто дверью на тесной парковке
  • Какими подручными средствами можно для этого воспользоваться

Избегать повреждения других автомобилей, когда вы паркуетесь в тесном месте, может быть чрезвычайно сложно. Если по обе стороны от вас есть транспортные средства, место, в котором вы фактически должны открыть дверь и выйти из авто, может быть минимальным. Но одна женщина водитель придумала способ, как предотвратить царапины на обоих авто.

Женщина по имени Келли в видео, которое она опубликовала в сети, рассказала, как она справилась с этой проблемой, пишет Dailystar.

видео дня

"Когда я хочу вывести своего ребенка из машины, я использую подгузник. Так двери не царапают машину рядом со мной, а машина рядом со мной не покрывает краской мое авто", - объснила женщина.

Водитель показала, что открывая дверь своего авто, чтобы забрать своего ребенка, она кладет подгузник между дверью своей машины и соседним автомобилем. Таким образом двери ее авто не вызовут возникновения царапин на соседней машине, и оба транспортных средства останутся неповрежденными.

Также она добавила, что вместо подгузника можно использовать другие подручные средства, например, носки.

The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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