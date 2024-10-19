Чем заменить сливочное масло в выпечке: 5 самых лучших вариантов - вкус будет идеальным

Такие продукты помогут идеально заменить масло во время приготовления различных видов выпечки, а вкус от этого станет еще лучше.

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Что можно использовать вместо сливочного масла/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Натуральное сливочное масло очень полезно для организма, ведь содержит много витаминов и других питательных веществ и поддерживает работу всего организма. Но употреблять его нужно умеренно - не более 40-50 граммов в сутки, ведь злоупотребление этим продуктом может привести к болезням сердца и сосудов.

Если вы пытаетесь уменьшить количество масла в своем рационе, или во время приготовления блюд или замешивания теста для выпечки оказалось, что дома нет этого важного продукта, то стоит знать, что можно использовать вместо сливочного масла.

На сайте kitchenaid рассказали, какими пятью продуктами можно заменить сливочное масло в выпечке.

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1. Маргарин

В выпечке масло можно заменить маргарином. Этот продукт изготавливается в основном из растительного масла и имеет вкус сливочного масла. Благодаря высокому содержанию воды он может создать более мягкую консистенцию теста. Если масло в тесте заменяется маргарином, то нужно брать такое же количество этого продукта, сколько масла должно быть по рецепту. Однако маргарин не является полезным, поэтому лучше не злоупотреблять его употреблением.

2. Оливковое и растительные масла

Подсолнечное, оливковое и другие растительные масла также могут быть отличными заменителями сливочного масла в выпечке. Печенье и пирожные, выпеченные с оливковым маслом, имеют легкий фруктовый вкус. Нужно использовать три четвертых части оливкового масла от того количества сливочного масла, которое им заменяется. Если в вашем рецепте требуется растопленное сливочное масло, вы можете заменить его оливковым маслом в пропорции 1:1.

3. Кокосовое масло

Сливочное масло можно заменить кокосовым маслом в соотношении 1:1. Такое масло, которое может быть как твердым, так и жидким, может придать блюдам кокосовый вкус, поэтому оно идеально подходит для шоколадных блюд или блюд с тропическим вкусом. Можно использовать его для разнообразной выпечки и для создания хрустящей текстуры печенья.

4. Тыквенное пюре

Тыквенное пюре является вкусной, богатой питательными веществами альтернативой сливочному маслу для выпечки. Тыква не только придает сладости выпечке, но и может добавить крему сезонных осенних ноток. Заменяя масло тыквенным пюре, нужно брать 3 части пюре тыквы вместо 4 частей масла (например, если масла нужно 200 г, то тыквенного пюре нужно взять 150 г).

5. Сыр

Сливочный сыр, маскарпоне, рикотта и даже твердый сыр могут заменить сливочное масло во многих рецептах. Их нужно добавлять в выпечку в таком же количестве, сколько требовалось сливочного масла. Сыр рикотта перед этим нужно процедить, чтобы убедиться, что в тесто не попадет слишком много жидкости.

Что такое KitchenAid? KitchenAid - американский бренд бытовой техники, принадлежащий компании Whirlpool Corporation. Компания была создана в 1919 году на базе корпорации Hobart Corporation, производившей стационарные миксеры; первая представленная модель - "H-5". Компания столкнулась с жесткой конкуренцией, поскольку на стремительно развивающемся рынке появились конкуренты. В 1930-х дизайнером Эгмонтом Аренсом была создана модель миксера под названием "К". Эта модель стала визитной карточкой компании и практически не изменилась с тех пор. Второе направление, представленное компанией в 1949 - посудомоечные машины, пишет Википедия.

Чем заменить сливочное масло в блюдах/ Инфографика: Главред

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