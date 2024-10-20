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5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Алёна Воронина
20 октября 2024, 07:10
1222
Непросто будет понять, что именно на картинке изображено не так, как должно быть.
Загадка
Надо найти 5 ошибок за 11 секунд/ Bright Side

Замысловатые головоломки - это отличный способ улучшить свою внимательность к деталям. Если регулярно разгадывать такие загадки, то уже скоро у вас получится щелкать их, словно орешки.

В следующей загадке нужно отгадать, какие пять ошибок есть на рисунке, пишет The Mirror.

На картинке мы видим спортсменов, которые бегут на дистанции с препятствиями. Но если присмотреться, то становится понятно, что не все на рисунке так, как должно быть. Некоторые вещи, которые мы видим, являются ошибочными. Нужно определить и назвать эти несколько ошибок.

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Но при этом загадку нужно разгадать максимально быстро, ведь на выполнение этого задания дается всего 11 секунд. Мало кому удастся справиться настолько быстро.

Попробуйте не отвлекаться, максимально сосредоточиться на задании и разгадать загадку настолько быстро, как вам только удастся.

Загадка
Нужно найти 5 ошибок за 11 секунд/ Bright Side

Только целеустремленным людям, которые не отступают от своей цели, удастся выйти победителем из этой игры.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет отыскать все ошибки/ Bright Side

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд отыскать, где ошибка на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке не так. Придется сильно постараться, чтобы отыскать ошибку.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти 3 отличия сможет лишь самый внимательный. Не всем удастся справиться с заданием всего за 18 секунд - для многих такая загадка может оказаться неподъемной.

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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