Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что не так на картинке: только самые сообразительные найдут ошибку за 5 секунд

Алёна Воронина
11 октября 2024, 13:42
68
Если вам удастся найти ошибку за такой короткий промежуток времени, это означает, что вы имеете хорошие навыки решения проблем, что хорошо пригодится в жизни.

Загадка, девушка.
Надо найти ошибку за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки очень часто кажутся такими сложными, ведь требуют от нас анализа сложных деталей за короткий промежуток времени. Но именно эта их характеристика делает такие задачи отличным способом проверить свою смекалку и внимательность к деталям.

Если вы считаете, что имеете острые навыки наблюдения, то можете попробовать разгадать следующую загадку, в которой нужно отыскать ошибку на картинке, пишет jagranjosh.

видео дня

На рисунке мы видим дедушку с внучкой, которые идут по тропинке через лес, а рядом бежит их собачка. Дедушка несет не плечах мешок с дровами.

На первый взгляд может казаться, будто бы на картинке все в порядке. Но если внимательно присмотреться, то становится понятно, что не все так просто - одна ошибка на рисунке все-таки есть, но заметить ее довольно сложно.

При этом загадку нужно разгадать за очень короткий промежуток времени - всего за 5 секунд. Лишь единицам удастся сделать это настолько быстро.

Загадка
Нужно найти ошибку за 5 секунд/ jagranjosh

Попробуйте сосредоточиться на задании, не отвлекаться и разгадать загадку настолько быстро, как вам только удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Ошибка на картинке заключается в том, что девочка и собака оставляют следы на снегу, а в то же время после дедушки следов на снегу нет.

Загадка
Дедушка не оставляет следов на снегу/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 6 секунд нужно догадаться, что не так на картинке. Не стоит верить своему первому впечатлению, которое будет говорить, что с картинкой все в порядке, ведь на самом деле там есть одна ошибка.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти 5 книг за 5 секунд смогут только самые внимательные. Только люди с высоким интеллектом, острой наблюдательностью и быстрым мышлением могут достичь успеха в этом испытании.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Ещё
Похолодание на носу: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

Похолодание на носу: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

14:30Синоптик
РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

14:04Украина
В Крыму "логистический ад": взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

В Крыму "логистический ад": взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

13:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не будет ни одной крысы: одно растение навсегда отгонит грызунов от дома и сада

Не будет ни одной крысы: одно растение навсегда отгонит грызунов от дома и сада

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

Почему москвичи категорически настаивают продолжать войну

Почему москвичи категорически настаивают продолжать войну

Последние новости

14:30

Похолодание на носу: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

14:30

Стопроцентная защита: как проверить телефон на прослушку – секретный кодВидео

14:07

Армия Путина маневрирует на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали

14:04

РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

14:03

Запрет Telegram для депутатов: нардеп объяснил, ограничат ли доступ чиновникам

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
13:59

В Крыму "логистический ад": взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

13:58

Ростом удался: взрослый сын Стоцкой становится все большей копией Киркорова

13:42

Что не так на картинке: только самые сообразительные найдут ошибку за 5 секунд

13:32

Эксперты призвали прекратить работу с почвой после определенного периода: какая причина

Реклама
13:14

Россияне пытаются захватить Торецк: сколько территорий города под контролем ВСУ

13:08

Как правильно варить гречку: роковая ошибка испортит все блюдоВидео

12:45

"Уголовное дело": власти РФ разыскивают Татьяну Лазареву - причина

12:43

ГУР атаковали военные учебные заведения РФ: что известно о киберударе - СМИ

12:43

"Враг атакует каждый час": боец ВСУ рассказал о критической ситуации на фронте

12:25

Войска РФ атакуют на Курщине и нанесли удар: что происходит в регионе

12:18

После трех лет неизвестности: беглого отца заметили с детьми среди дикой природы

12:00

"Недостойна": Рыбчинский обидно наказал Повалий

11:38

Мирный договор не сработает: дипломат назвал "рецепт" завершения" войны

11:27

Картофель на вес золота: в Украине цены устанавливают новые рекорды

11:18

Гороскоп на завтра 12 октября: Львам - большие проблемы, Весам - большой успех

Реклама
11:18

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Тиграм - скандал, Козлам - проблемы и разочарование

11:16

2025 год может быть решающим: генерал озвучил условия для завершения войны

10:54

Войска РФ продвинулись на Харьковщине, бои в паре километров от Купянска – ISW

10:40

Илон Маск презентовал общественности роботы Optimus и Cybercab: что они умеют

10:21

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

10:07

В небе появился "череп": ураган Милтон бушует в США, миллионы людей - без светаВидео

10:05

Как восстановить переписку в Телеграм: поразительно простой и хитрый фокусВидео

09:55

Войска Путина не остановятся: боец ВСУ объяснил, почему перемирия не будет

09:51

Враг прибегает к "кумулятивным атакам" на Покровском направлении и имеет успех - ISW

09:34

После издевательств над отцом-путинистом: дочь Киркорова сорвала куш

09:00

Украине грозит появление войск КНДР: Бадрак – о последствиях для фронта и реакции Запада

08:53

По меньшей мере 3 погибших и десятки травмированных: на Львовщине произошло масштабное ДТП

08:48

"Вышла и меня бы уже добили": что произошло с Оксаной Билозир - детали

08:41

РФ атаковала Одесскую область баллистикой: разрушен 2-этажный дом, погибли людиФото

08:19

Россия ослабила свои позиции на фронте: Сырский сообщил, что случилось

08:11

ВСУ попали в засаду в Курской области: потеряны лучшие боевые машины

08:10

Почему москвичи категорически настаивают продолжать войнумнение

07:24

ПВО сбила все вражеские дроны над Киевом, в области работа еще продолжается

06:53

РФ не сможет продолжать войну: Зеленский объяснил, в чем смысл Плана победы

06:10

Кровная месть Путинумнение

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке

05:00

Невероятные кадры Северного сияния над Украиной: обрушилась мощная магнитная буряФото

04:15

"Это был бы сокрушительный удар по Путину": Жданов сказал, чего боится глава Кремля

03:41

Вражеская авиация берет верх: на Украину могут полететь КАБы из Беларуси - Жданов

03:38

"Мы пройдем все этапы": Зеленский заговорил о сроках вступления в ЕС

03:10

Как прочистить канализацию дома: 4 простых, но эффективных способа

02:41

"Ярс" вышел на боевое дежурство: стоит ли Украине опасаться ядерного удара

02:03

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

01:30

"Искренне сожалею": Микки Рурк впервые признался, что употреблял стероиды

01:00

Станет существенной угрозой: Тимочко назвал цель отправки солдат КНДР в Украину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять