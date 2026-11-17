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- Зеленский прокомментировал ситуацию после результативных ударов по мосту через Керченский пролив
- Хмара подчеркнул право Украины отвечать на российские атаки
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию после результативных ударов по незаконно построенному мосту через Керченский пролив. Подобные удары по ключевым целям страны-агрессора продолжатся.
"Этот мост оккупанты построили со своей территории в Крым. Мы давно говорили, что достаточно РФ бить по мостам, по нашим городам и селам, по энергетике, по железной дороге, судам с зерном. Но каждый раз Россия выбирает путь эскалации. Поэтому украинские дроны и ракеты в ответ достигли ключевой артерии РФ", - подчеркнул он в ходе традиционного видеообращения.
Особо Зеленский отметил украинских производителей оружия, благодаря разработкам которых у Силы обороны есть потенциал и возможность бить по врагу.
Также президент пообещал продолжение ударов по стратегическим целям в России. "Будут и другие наши ответные операции на российскую агрессию", - говорит он.
Что говорят в Минобороны
Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул право Украины отвечать на российские атаки, приведя в качестве примера мощный удар по Керченскому мосту после попыток РФ нанести удары по мостам в Киеве, и предупредил агрессора о значительно более сильном ответе.
"Со своей стороны хочу сказать, что мы имеем право защищаться, мы имеем право отвечать на удары РФ. Один из примеров – это то, что 1 октября Россия начала систематические удары по нашим мостам в Киеве, соединяющим правый и левый берега, с целью нарушения логистики и терроризирования нашего гражданского населения. И они нанесли 12 ударов, но не достигли того успеха, которого хотели", – сказал он на пресс-конференции после 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").
Глава МО подчеркнул, что, в свою очередь, Украина тщательно спланировала удар по Керченскому мосту: провела детальную разведку, вывела из строя средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны и нанесла мощный удар.
"Я хочу, чтобы Российская Федерация получила четкий сигнал: на каждый их удар по нашей территории мы будем отвечать в два, в три, а может, и в больше раз сильнее", – заявил министр.
Удары по мосту в Крыму - новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что удар по Крымскому мосту стал седьмым этапом совместной операции СБУ и Генштаба ВСУ. Президент Владимир Зеленский раскрыл детали атаки и поблагодарил всех, кто несколько недель готовил операцию. Среди средств поражения он назвал "Паляницу", "Нептун", "Руту" и "Фламинго".
Ранее сообщалось, что арка автомобильной части моста обрушилась около полуночи. В Fire Point назвали оружие, поразившее цель, а судоходство с Азовского моря оказалось заблокированным. В то же время часть россиян начала выезжать с оккупированного полуострова.
Как сообщалось, ранее оккупанты РФ признали уничтожение арочного пролета автомобильной части. Путину доложили о частичном обвале моста, а в Кремле пообещали полностью его восстановить. Песков также связал атаки с возможной встречей РФ, США и Китая.
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