Владимир Зеленский пообещал продолжение ударов по стратегическим целям в России.

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Владимир Зеленский и Евгений Хмара прокомментировали удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Зеленский прокомментировал ситуацию после результативных ударов по мосту через Керченский пролив

Хмара подчеркнул право Украины отвечать на российские атаки

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию после результативных ударов по незаконно построенному мосту через Керченский пролив. Подобные удары по ключевым целям страны-агрессора продолжатся.

"Этот мост оккупанты построили со своей территории в Крым. Мы давно говорили, что достаточно РФ бить по мостам, по нашим городам и селам, по энергетике, по железной дороге, судам с зерном. Но каждый раз Россия выбирает путь эскалации. Поэтому украинские дроны и ракеты в ответ достигли ключевой артерии РФ", - подчеркнул он в ходе традиционного видеообращения.

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Особо Зеленский отметил украинских производителей оружия, благодаря разработкам которых у Силы обороны есть потенциал и возможность бить по врагу.

Также президент пообещал продолжение ударов по стратегическим целям в России. "Будут и другие наши ответные операции на российскую агрессию", - говорит он.

Что говорят в Минобороны

Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул право Украины отвечать на российские атаки, приведя в качестве примера мощный удар по Керченскому мосту после попыток РФ нанести удары по мостам в Киеве, и предупредил агрессора о значительно более сильном ответе.

"Со своей стороны хочу сказать, что мы имеем право защищаться, мы имеем право отвечать на удары РФ. Один из примеров – это то, что 1 октября Россия начала систематические удары по нашим мостам в Киеве, соединяющим правый и левый берега, с целью нарушения логистики и терроризирования нашего гражданского населения. И они нанесли 12 ударов, но не достигли того успеха, которого хотели", – сказал он на пресс-конференции после 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").

Глава МО подчеркнул, что, в свою очередь, Украина тщательно спланировала удар по Керченскому мосту: провела детальную разведку, вывела из строя средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны и нанесла мощный удар.

"Я хочу, чтобы Российская Федерация получила четкий сигнал: на каждый их удар по нашей территории мы будем отвечать в два, в три, а может, и в больше раз сильнее", – заявил министр.

/ Инфографика: Главред

Удары по мосту в Крыму - новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что удар по Крымскому мосту стал седьмым этапом совместной операции СБУ и Генштаба ВСУ. Президент Владимир Зеленский раскрыл детали атаки и поблагодарил всех, кто несколько недель готовил операцию. Среди средств поражения он назвал "Паляницу", "Нептун", "Руту" и "Фламинго".

Ранее сообщалось, что арка автомобильной части моста обрушилась около полуночи. В Fire Point назвали оружие, поразившее цель, а судоходство с Азовского моря оказалось заблокированным. В то же время часть россиян начала выезжать с оккупированного полуострова.

Как сообщалось, ранее оккупанты РФ признали уничтожение арочного пролета автомобильной части. Путину доложили о частичном обвале моста, а в Кремле пообещали полностью его восстановить. Песков также связал атаки с возможной встречей РФ, США и Китая.

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