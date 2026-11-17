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- За два года мужчина приобрёл 14 квартир, часть которых сдаёт в аренду
- 11 объектов сдаются арендаторам и приносят владельцу около 30 тысяч долларов в год
Житель Китая Фань Цзюньцзе сумел обеспечить себе финансовую независимость благодаря инвестициям в дешёвую недвижимость. За два года он приобрёл 14 квартир, часть которых сдаёт в аренду.
Однако, достигнув 30-летнего возраста и отказавшись от обычной работы, мужчина решил пересмотреть свою стратегию и переключиться на фондовый рынок, пишет The Star.
Родом из провинции Цзилинь, Фань переехал в Чаншу, где работал в сфере онлайн-продаж медицинских товаров. Из-за рабочего графика, доходившего до 18 часов в сутки, он начал искать альтернативный источник заработка.
Внимание мужчины привлекли небольшие квартиры в старых домах в центре города. Сейчас 11 объектов сдаются арендаторам и приносят владельцу около 210 тысяч юаней ежегодно (около 30 тысяч долларов).
Однако со временем Фань столкнулся с обратной стороной арендного бизнеса. Содержание старого жилья, ремонт, налоги и услуги посредников требовали дополнительных расходов, а снижение цен на недвижимость создавало угрозу для вложенного капитала.
26 октября инвестор объявил, что больше не собирается приобретать квартиры. Вместо расширения портфеля недвижимости он намерен направить средства в акции и фонды с дивидендными выплатами. Одним из преимуществ такого решения считает возможность быстрее вернуть вложенные деньги: ценные бумаги гораздо проще продать, чем найти покупателя на квартиру.
История китайца получила более 200 миллионов просмотров в социальных сетях. Она также совпала с ростом интереса молодёжи к дивидендным инвестициям. По данным Ant Fortune, в первой половине года на людей, родившихся после 1995 года, приходилось почти 40% пользователей индексных фондов с дивидендной стратегией.
При этом Фань не считает инвестиции полностью безопасным способом заработка. Дивиденды могут сокращаться, а стоимость акций - падать. Поэтому он распределяет накопления между несколькими финансовыми инструментами, включая денежные и облигационные фонды.
Сейчас мужчина живёт и путешествует по Лаосу. Он признаёт, что его опыт подходит не каждому, а финансовую стратегию необходимо выбирать с учётом собственных возможностей и рисков.
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