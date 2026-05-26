Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Парень начал зарабатывать огромные деньги "ничего не делая"

Константин Пономарев
26 мая 2026, 14:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Британец Эй Джей Хаббинс нашел необычный способ заработка и получает до 250 фунтов, просто стоя в очередях за других людей.
23-летний парень заработал целое состояние просто стоя в очереди
23-летний парень заработал целое состояние просто стоя в очереди / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Daily Star

Вы узнаете:

  • Почему мужчине платят за обычное ожидание в очереди
  • Что произошло во время первой 13-часовой очереди
  • Сколько может заработать мужчина за стояние в очереди

23-летний мужчина нашел необычный способ заработка и теперь получает сотни фунтов за то, что большинство людей стараются избегать. Парень превратил обычное ожидание в очередях в полноценную работу и сумел сделать из этого стабильный источник дохода.

Вместо раздражения из-за долгого ожидания молодой человек увидел возможность заработать. По его словам, такая работа оказалась гораздо интереснее и насыщеннее, чем может показаться на первый взгляд. об этом пишет Daily Star.

видео дня

Ожидание превратилось в источник дохода

Эй Джей Хаббинс из Манчестера (Англия) работает так называемым "профессиональным человеком в очереди". Его задача является довольно простой. Он должен стоять вместо клиентов в очередях за билетами на концерты, открытия магазинов, презентации новинок и популярные мероприятия.

За один заказ молодой человек может получать около 250 фунтов стерлингов (почти 15 тысяч гривен). По его словам, со стороны это выглядит так, будто он "ничего не делает", но на практике работа требует терпения и даже подготовки.

"250 фунтов за то, что ты, по сути, просто стоишь в очереди - это неплохие деньги", - рассказал британец.

Первое задание оказалось настоящим испытанием

Первый опыт мужчины оказался намного сложнее, чем он ожидал. Ему предложили занять место в очереди на открытие нового магазина Sephora, чтобы попасть в число первых посетителей и получить подарочный набор.

За один заказ молодой человек может получать около 250 фунтов стерлингов (почти 15 тысяч гривен)
За один заказ молодой человек может получать около 250 фунтов стерлингов (почти 15 тысяч гривен) / Фото: Daily Star

Эй Джей прибыл к месту вечером и обнаружил, что там уже собрались десятки людей. Тогда он оказался совершенно неподготовленным.

"У меня был только маленький складной стул. Ни еды, ни воды, ни теплой одежды", - вспомнил британец.

Ожидание длилось почти 13 часов. Чтобы не остаться голодным, ему даже пришлось заказывать пиццу прямо к месту очереди.

Как проводят время в длинных очередях

Со временем мужчина понял, что опытные любители подобных мероприятий относятся к ожиданию очень серьезно. Многие приходят со спальными мешками, ковриками, палатками и даже домашними тапочками.

"Иногда кажется, будто люди построили целую гостиную прямо на улице", - рассказал он.

Мужчина берет с собой удобный стул, еду, напитки и все необходимое для длительного ожидания
Мужчина берет с собой удобный стул, еду, напитки и все необходимое для длительного ожидания / Фото: Daily Star

Сейчас сам Эй Джей берет с собой удобный стул, еду, напитки и все необходимое для длительного ожидания.

Ранее Главред писал о том, что мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогател. Британец Скотт Фенсом уже несколько лет занимается покупкой забытых чемоданов из аэропортов и перепродажей вещей.

Также сообщалось о том, что мужчина решил проверить мусор возле секонд-хенда и не пожалел. Он нашел горы бытовой техники рядом с магазином и заявил, что многие приборы были полностью исправны. Фото вызвали споры в сети.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
работа магазины интересные новости деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:03Война
Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

17:01Экономика
РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

16:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

"Живет с "туманами": Барских разнес Холоденко из-за "романа" с Бадоевым

"Живет с "туманами": Барских разнес Холоденко из-за "романа" с Бадоевым

Последние новости

17:03

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:01

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

16:47

НДС на посылки из-за границы до 150 евро пока не будет: депутаты проголосовали

16:39

РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

16:29

Как самостоятельно накраситься на выпускной: результат как у визажистаВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
16:27

Украинцы стремительно беднеют: от каких продуктов вынуждены отказываться граждане

16:21

Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

16:15

Отвалился: у Волочковой случился конфуз прямо на сценеВидео

15:57

Будет ли Россия бить по правительственному кварталу в Киеве – в Госдуме ответили

Реклама
15:38

Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

15:23

Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"Видео

15:11

Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

15:00

Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

14:56

Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

14:56

Как отпугнуть ос от дома раз и навсегда: дешевый метод, который работает лучше химии

14:42

Гороскоп Таро на завтра 27 мая: Ракам - новости на работе, Водолею - борьба

14:40

Лунный календарь стрижек на июнь 2026

14:38

Парень начал зарабатывать огромные деньги "ничего не делая"

14:20

Можно ли убирать в праздник 27 мая: строгие приметы

14:18

Елена Зеленская "выгуляла" необычный браслет — в чем его секрет

Реклама
13:56

Китай дистанцируется от РФ: Пекин отреагировал на угрозы Москвы бить по Киеву

13:38

Почему в орхидее желтеют и сохнут листья: большинство совершает ошибку при уходе

13:32

Монахи создали для особых целей: историк рассказал, что нашли в лесу под КиевомВидео

13:12

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

13:07

Вокруг Одессы возводят систему защиты от РФ: есть ли угроза наступления

13:05

Киевлянам рекомендуют временно покинуть столицу: что задумала Россия

12:54

Килограммы золота и серебра: в Украине нашли сокровище, что меняет взгляд на её историюВидео

12:38

Людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душноВидео

12:26

Бледнеют, желтеют и засыхают: как нужно сделать с рассадой помидорВидео

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

12:06

Штормовой фронт резко изменит погоду: в Одессу идет значительное похолодание

12:04

В переговорах между Украиной и РФ может появиться новый посредник: в чём опасность

11:46

Загадочный "третий глаз" есть у каждого, но о нем почти не знают

11:17

Когда правильно поливать растения: эксперты поставили точку в вечном спореВидео

10:56

Эксперт раскрыл секрет удаления желтых пятен с одежды без лишних затрат

10:49

Владимир Остапчук сыграл свадьбу перед выездом из Украины — детали

10:14

Путин передал Трампу послание через Лаврова: Рубио раскрыл детали переговоров

10:06

Из-под завалов вытащили человека: РФ атаковала дронами Полтавщину, есть разрушенияФото

09:47

После 26 мая все изменится: трем знакам зодиака наконец станет легче жить

09:46

Судьи "Мастер Шеф" спасли участника от вылета, несмотря на проваленное задание

Реклама
09:42

"Доехала": Елена Тополя попала в ДТП и сообщила о диагнозе

09:32

Игорь Терехов: Государство должно бороться за возвращение украинцев, а не искать дешевую рабочую силу

09:24

Квартира украинской актрисы пострадала из-за атаки россиян на Киев: как выглядит

09:03

На Солнце могут произойти супервспышки: назван опасный период

09:00

Мобилизация по-новому, цены на продукты и трата Нацкешбека: что изменится с 1 июня для украинцев

08:59

В шоке: жена Решетника рассказала, сколько килограмм набрала в лакшери отеле

08:55

РФ усиливает давление на Харьков, Сумы, Запорожье: раскрыт план Путина на 2026 год

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 мая (обновляется)

08:48

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

РФ близка к поражению и повышает ставки: Богданов рассказал, что будет дальшемнение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять