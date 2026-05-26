Парень начал зарабатывать огромные деньги "ничего не делая"

Британец Эй Джей Хаббинс нашел необычный способ заработка и получает до 250 фунтов, просто стоя в очередях за других людей.

23-летний парень заработал целое состояние просто стоя в очереди

23-летний мужчина нашел необычный способ заработка и теперь получает сотни фунтов за то, что большинство людей стараются избегать. Парень превратил обычное ожидание в очередях в полноценную работу и сумел сделать из этого стабильный источник дохода.

Вместо раздражения из-за долгого ожидания молодой человек увидел возможность заработать. По его словам, такая работа оказалась гораздо интереснее и насыщеннее, чем может показаться на первый взгляд. об этом пишет Daily Star.

Ожидание превратилось в источник дохода

Эй Джей Хаббинс из Манчестера (Англия) работает так называемым "профессиональным человеком в очереди". Его задача является довольно простой. Он должен стоять вместо клиентов в очередях за билетами на концерты, открытия магазинов, презентации новинок и популярные мероприятия.

За один заказ молодой человек может получать около 250 фунтов стерлингов (почти 15 тысяч гривен). По его словам, со стороны это выглядит так, будто он "ничего не делает", но на практике работа требует терпения и даже подготовки.

"250 фунтов за то, что ты, по сути, просто стоишь в очереди - это неплохие деньги", - рассказал британец.

Первое задание оказалось настоящим испытанием

Первый опыт мужчины оказался намного сложнее, чем он ожидал. Ему предложили занять место в очереди на открытие нового магазина Sephora, чтобы попасть в число первых посетителей и получить подарочный набор.

Эй Джей прибыл к месту вечером и обнаружил, что там уже собрались десятки людей. Тогда он оказался совершенно неподготовленным.

"У меня был только маленький складной стул. Ни еды, ни воды, ни теплой одежды", - вспомнил британец.

Ожидание длилось почти 13 часов. Чтобы не остаться голодным, ему даже пришлось заказывать пиццу прямо к месту очереди.

Как проводят время в длинных очередях

Со временем мужчина понял, что опытные любители подобных мероприятий относятся к ожиданию очень серьезно. Многие приходят со спальными мешками, ковриками, палатками и даже домашними тапочками.

"Иногда кажется, будто люди построили целую гостиную прямо на улице", - рассказал он.

Мужчина берет с собой удобный стул, еду, напитки и все необходимое для длительного ожидания / Фото: Daily Star

Сейчас сам Эй Джей берет с собой удобный стул, еду, напитки и все необходимое для длительного ожидания.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

