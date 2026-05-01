Как заработать деньги на солнечных батареях: малоизвестный трюк

Установка солнечных панелей может снизить счета за свет и приносить доход за счет продажи лишней электроэнергии, произведенной системой.

Солнечные панели все чаще рассматриваются как источник дополнительного дохода. / Фото: Pixabay

Вы узнаете:

Сколько реально можно заработать на солнечных панелях

Почему лишняя энергия может приносить деньги каждый месяц

Какие ошибки снижают доход почти до нуля

Солнечные панели перестают быть просто способом экономии на электричестве и все чаще рассматриваются как источник дополнительного дохода.

Владельцы домов могут получать деньги за излишки электроэнергии, которые возвращаются в сеть, а в отдельных случаях ежегодная прибыль достигает 600 фунтов стерлингов (чуть более 35 тысяч гривен) и более. Об этом пишет The Independent.

Как работает система заработка на солнечной энергии

Основной механизм получения дохода связан с программой Smart Export Guarantee. Она позволяет продавать избыточную электроэнергию поставщикам, если солнечная система вырабатывает больше, чем потребляет дом.

Умный счетчик фиксирует объем переданной энергии, после чего поставщик выплачивает владельцу деньги, обычно ежемесячно или ежеквартально. При этом эксперты отмечают, что наиболее выгодной стратегией является сначала самостоятельно использование электричества, а уже затем продажа его остатков.

От чего зависит доход

Размер заработка на солнечных панелях может существенно различаться. На него влияют сразу несколько факторов:

ориентация крыши (наиболее выгодна южная сторона);

уровень затенения;

объем потребления электроэнергии;

тариф на продажу излишков;

мощность установленной системы.

Например, система мощностью около 5,4 кВт может полностью покрыть счета за электроэнергию и дополнительно приносить небольшой доход. Более крупные установки увеличивают прибыль, при этом их стоимость растет не пропорционально, ведь значительная часть расходов приходится на монтаж.

Когда окупаются солнечные панели

Срок окупаемости солнечных батарей варьируется, но в среднем составляет до 13 лет. При благоприятных условиях и правильной ориентации крыши, высоком дневном потреблении и отсутствии кредитной нагрузки этот срок может быть заметно сокращен.

Срок окупаемости солнечных батарей варьируется, но в среднем составляет до 13 лет / Фото: Pixabay

При этом срок службы панелей достигает примерно 30 лет, что означает долгий период получения практически бесплатной электроэнергии после возврата инвестиций. Дополнительные расходы связаны в основном с заменой инвертора, который требуется обновлять раз в 10–15 лет.

Сколько можно сэкономить и заработать

Экономия на счетах за электроэнергию часто составляет от 400 до 700 фунтов стерлингов в год. Дополнительный доход формируется за счет продажи излишков энергии, причем его размер зависит от тарифов и объема генерации.

Однако доход не является стабильным: он может меняться в зависимости от погодных условий, сезонности и тарифной политики поставщиков.

Ранее Главред писал о том, что эксперт раскрыл простой трюк для усиления солнечных панелей. Спрос на автономные источники питания растет, особенно среди украинцев на фоне агрессии РФ и атак на энергетическую инфраструктуру.

Также сообщалось о том, что ученые увеличили эффективность солнечных панелей. Новый метод позволил получить эффективность, превышающую ранее считавшийся абсолютным физический предел (предел Шокли-Квиссера).

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

