Как заработать деньги на солнечных батареях: малоизвестный трюк

Константин Пономарев
1 мая 2026, 12:24
Установка солнечных панелей может снизить счета за свет и приносить доход за счет продажи лишней электроэнергии, произведенной системой.
Солнечные панели все чаще рассматриваются как источник дополнительного дохода.
Солнечные панели все чаще рассматриваются как источник дополнительного дохода. / Фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Сколько реально можно заработать на солнечных панелях
  • Почему лишняя энергия может приносить деньги каждый месяц
  • Какие ошибки снижают доход почти до нуля

Солнечные панели перестают быть просто способом экономии на электричестве и все чаще рассматриваются как источник дополнительного дохода.

Владельцы домов могут получать деньги за излишки электроэнергии, которые возвращаются в сеть, а в отдельных случаях ежегодная прибыль достигает 600 фунтов стерлингов (чуть более 35 тысяч гривен) и более. Об этом пишет The Independent.

Как работает система заработка на солнечной энергии

Основной механизм получения дохода связан с программой Smart Export Guarantee. Она позволяет продавать избыточную электроэнергию поставщикам, если солнечная система вырабатывает больше, чем потребляет дом.

Умный счетчик фиксирует объем переданной энергии, после чего поставщик выплачивает владельцу деньги, обычно ежемесячно или ежеквартально. При этом эксперты отмечают, что наиболее выгодной стратегией является сначала самостоятельно использование электричества, а уже затем продажа его остатков.

От чего зависит доход

Размер заработка на солнечных панелях может существенно различаться. На него влияют сразу несколько факторов:

  • ориентация крыши (наиболее выгодна южная сторона);
  • уровень затенения;
  • объем потребления электроэнергии;
  • тариф на продажу излишков;
  • мощность установленной системы.

Например, система мощностью около 5,4 кВт может полностью покрыть счета за электроэнергию и дополнительно приносить небольшой доход. Более крупные установки увеличивают прибыль, при этом их стоимость растет не пропорционально, ведь значительная часть расходов приходится на монтаж.

Когда окупаются солнечные панели

Срок окупаемости солнечных батарей варьируется, но в среднем составляет до 13 лет. При благоприятных условиях и правильной ориентации крыши, высоком дневном потреблении и отсутствии кредитной нагрузки этот срок может быть заметно сокращен.

Срок окупаемости солнечных батарей варьируется, но в среднем составляет до 13 лет
Срок окупаемости солнечных батарей варьируется, но в среднем составляет до 13 лет / Фото: Pixabay

При этом срок службы панелей достигает примерно 30 лет, что означает долгий период получения практически бесплатной электроэнергии после возврата инвестиций. Дополнительные расходы связаны в основном с заменой инвертора, который требуется обновлять раз в 10–15 лет.

Сколько можно сэкономить и заработать

Экономия на счетах за электроэнергию часто составляет от 400 до 700 фунтов стерлингов в год. Дополнительный доход формируется за счет продажи излишков энергии, причем его размер зависит от тарифов и объема генерации.

Однако доход не является стабильным: он может меняться в зависимости от погодных условий, сезонности и тарифной политики поставщиков.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, что эксперт раскрыл простой трюк для усиления солнечных панелей. Спрос на автономные источники питания растет, особенно среди украинцев на фоне агрессии РФ и атак на энергетическую инфраструктуру.

Также сообщалось о том, что ученые увеличили эффективность солнечных панелей. Новый метод позволил получить эффективность, превышающую ранее считавшийся абсолютным физический предел (предел Шокли-Квиссера).

Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

14:16Синоптик
Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

13:24Война
Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре

12:00Интервью
Популярное

Ещё
Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Последние новости

14:27

Украина рассчитывает подписать соглашение о вступлении в ЕС в 2027 г - Качка

14:16

В Украине резко пригреет, но ненадолго: названа дата нового похолодания

13:55

Вид на миллион: украинец купил дачу возле реки по цене смартфонаВидео

13:30

Сколько на самом деле хранится фарш в холодильнике: ответ точно удивит

13:24

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
13:09

В Харькове объявлен II уровень опасности: какая погода в городе будет на выходных

12:58

Лорак с дочкой подлизались к Киркорову: жалкое видеоВидео

12:40

"Мы не пара": Потап и Настя Каменских объявили о разводе

12:24

Как заработать деньги на солнечных батареях: малоизвестный трюк

12:17

Пригреет до +25°: почти летняя жара накроет Ровенщину, синоптики назвали дату

12:09

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

12:05

Что нужно сделать с деньгами в праздник 2 мая: приметы

12:01

Найдут общий язык со всеми: в какие месяцы рождаются настоящие экстраверты

11:57

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

11:50

Гороскоп Таро на завтра 2 мая: Львам - начать, Тельцу - работа над ошибками

11:44

Искали веками: археологи сделали "абсолютно потрясающее" открытие

11:43

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

11:28

Популярная украинская певица рассекретила, как похудела на 33 кг: назвала ошибку

11:20

Лучшие соседи для базилика: что посадить рядом, чтобы овощи стали вкуснееВидео

11:13

Плесень и желтизна на швах исчезнут мгновенно: что нужно нанести на плиткуВидео

10:59

"Весеннее обострение": MELOVIN ушел "во все тяжкие" после разрыва с женихом

10:49

"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

10:35

Мэрайя Кэрри показала взрослых детей-двойняшек

10:34

Зеленский раскрыл масштабы ночной атаки РФ: что было под прицелом оккупантовФото

10:05

Рыба будет клевать без перерыва: лучшие дни для рыбалки в мае 2026 годаВидео

10:03

В Украине резко обвалились цены на ключевой овощ: сколько стоит килограмм

09:59

"Будет второй ребенок": Денисенко сделала неожиданное признание

09:44

Почему 2 мая нельзя занимать деньги другим людям: какой церковный праздник

09:22

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

09:08

Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

09:03

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотомВидео

08:30

РФ нанесла серию ударов дронами по Харькову: есть "прилеты" и пострадавшие

07:42

Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - деталиФото

07:41

Четвертая атака на Туапсе, после удара БПЛА поднялись клубы черного дыма: что известно

07:25

Конец света - это только начало: Андрусив сделал неутешительный прогноз о СШАмнение

06:56

РФ атаковала Одессу: есть "прилеты", горят многоэтажки и портФото

05:55

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

05:11

Почему нельзя ломать хлеб руками: приметы, предвещающие беду

04:30

Удача будет сопутствовать весь май: три знака зодиака станут любимцами фортуны

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

03:59

Лесники раскрыли гениально простой способ защиты от клещей: что нужно сделать

03:22

Козероги получат неожиданный шанс: астролог назвала опасные и удачные даты в маеВидео

03:01

Почему у кота "свисает" живот: объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

02:42

Фраза "йошкин кот" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

02:02

"Впереди очень непростые времена": в DeepState предупредили об обострении на фронте

00:29

Шансы "Шахтера" в Лиге конференций "тают": детали матча с "Кристал Пэлас"

00:10

Перелив орхидеи не страшен: простой трюк для контролируемого увлажненияВидео

30 апреля, четверг
23:55

Жюри Венецианской биеннале-2026 ушло в отставку - какая причина и при чем тут РФ

23:46

Трамп назвал неожиданную причину продолжения войны в Украине — что он сказал

23:30

Звезда "Американского пирога" раскрыла свой недельный заработок на OnlyFans

