Ученые увеличили эффективность солнечных панелей: какой новый предел

Новый метод преобразования света позволил ученым преодолеть предел солнечной энергии и добиться рекордной эффективности

https://glavred.info/techno/uchenye-uvelichili-effektivnost-solnechnyh-paneley-kakoy-novyy-predel-10758374.html Ссылка скопирована

Ученым удалось увеличить эффективность солнечных панелей

Вы узнаете:

Как ученым удалось обойти физический предел эффективности

Почему прежние батареи теряли большую часть энергии

Почему новая технология может изменить будущее энергетики

Исследователи заявили о прорыве в солнечной энергетике, который может изменить представление о возможностях современных технологий. Новый метод позволил получить эффективность, превышающую ранее считавшийся абсолютным физический предел (предел Шокли-Квиссера).

Разработка основана на инновационном подходе к преобразованию света и открывает путь к созданию более мощных солнечных панелей в будущем. Об этом пишет SciTechDaily.

видео дня

Как удалось преодолеть ограничения

Долгое время считалось, что солнечные панели не могут преобразовывать более определенной доли энергии света. Этот предел связан с тем, что часть фотонов либо слишком слаба, либо теряет избыточную энергию в виде тепла.

Однако международная команда ученых предложила иной подход. Они применили технологию, основанную на эффекте "переворота", которая позволяет эффективнее использовать энергию света.

В результате удалось добиться показателя около 130%. Это означает, что система генерирует больше носителей энергии, чем поступает фотонов.

В чем суть новой технологии

Ключевую роль сыграл процесс, известный как синглетное деление. В обычных условиях один фотон создает один экситон (носитель энергии). Но при новом подходе один фотон может приводить к образованию сразу двух экситонов.

Это фактически удваивает полезную энергию, которую можно извлечь из света.

Для реализации метода ученые использовали специальный металлокомплекс на основе молибдена. Он способен эффективно "захватывать" энергию и минимизировать потери, которые обычно возникают в процессе передачи.

Почему раньше энергия терялась

Одной из главных проблем солнечных батарей была неравномерность энергии фотонов. Низкоэнергетический свет не запускает процесс генерации тока, а высокоэнергетический теряет часть мощности в виде тепла.

Кроме того, часть энергии "перехватывается" другим механизмом - резонансным переносом, который снижает общую эффективность системы.

Новая технология позволяет уменьшить эти потери и направить больше энергии в полезную работу.

Вам может быть интересно:

Об источнике: SciTechDaily SciTechDaily был основан в 1998 году под именем "SciTech Daily Review" как сайт-агрегатор научных и технологических публикаций. В 2011 году сайт подвергся ребрендингу: после смены владельца - DailyeDeals Inc. - формат изменили с агрегации сторонних материалов на публикацию собственных научно-технических статей. SciTechDaily охватывает широкий спектр тем: от физики, астрономии и космоса до биологии, медицины, технологий, экологии и инженерии. За годы работы SciTechDaily получил авторитет в медиасфере: в 2002 году сайт был номинирован на престижную премию "Webby Award" в категории "Science". Сегодня SciTechDaily находится среди самых популярных научно-образовательных сайтов мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред