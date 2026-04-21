Ученые увеличили эффективность солнечных панелей: какой новый предел

Вы узнаете:
- Как ученым удалось обойти физический предел эффективности
- Почему прежние батареи теряли большую часть энергии
- Почему новая технология может изменить будущее энергетики
Исследователи заявили о прорыве в солнечной энергетике, который может изменить представление о возможностях современных технологий. Новый метод позволил получить эффективность, превышающую ранее считавшийся абсолютным физический предел (предел Шокли-Квиссера).
Разработка основана на инновационном подходе к преобразованию света и открывает путь к созданию более мощных солнечных панелей в будущем. Об этом пишет SciTechDaily.
Как удалось преодолеть ограничения
Долгое время считалось, что солнечные панели не могут преобразовывать более определенной доли энергии света. Этот предел связан с тем, что часть фотонов либо слишком слаба, либо теряет избыточную энергию в виде тепла.
Однако международная команда ученых предложила иной подход. Они применили технологию, основанную на эффекте "переворота", которая позволяет эффективнее использовать энергию света.
В результате удалось добиться показателя около 130%. Это означает, что система генерирует больше носителей энергии, чем поступает фотонов.
В чем суть новой технологии
Ключевую роль сыграл процесс, известный как синглетное деление. В обычных условиях один фотон создает один экситон (носитель энергии). Но при новом подходе один фотон может приводить к образованию сразу двух экситонов.
Это фактически удваивает полезную энергию, которую можно извлечь из света.
Для реализации метода ученые использовали специальный металлокомплекс на основе молибдена. Он способен эффективно "захватывать" энергию и минимизировать потери, которые обычно возникают в процессе передачи.
Почему раньше энергия терялась
Одной из главных проблем солнечных батарей была неравномерность энергии фотонов. Низкоэнергетический свет не запускает процесс генерации тока, а высокоэнергетический теряет часть мощности в виде тепла.
Кроме того, часть энергии "перехватывается" другим механизмом - резонансным переносом, который снижает общую эффективность системы.
Новая технология позволяет уменьшить эти потери и направить больше энергии в полезную работу.
Об источнике: SciTechDaily
SciTechDaily был основан в 1998 году под именем "SciTech Daily Review" как сайт-агрегатор научных и технологических публикаций. В 2011 году сайт подвергся ребрендингу: после смены владельца - DailyeDeals Inc. - формат изменили с агрегации сторонних материалов на публикацию собственных научно-технических статей.
SciTechDaily охватывает широкий спектр тем: от физики, астрономии и космоса до биологии, медицины, технологий, экологии и инженерии. За годы работы SciTechDaily получил авторитет в медиасфере: в 2002 году сайт был номинирован на престижную премию "Webby Award" в категории "Science". Сегодня SciTechDaily находится среди самых популярных научно-образовательных сайтов мира.
