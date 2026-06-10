На снимке 1941 года заметили деталь, которую не могут объяснить

Фотография, сделанная более 80 лет назад, вызвала бурные обсуждения в сети. Пользователи уверены, что нашли на ней современное устройство.

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На историческом снимке заметили загадочный предмет / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что заметили люди на фотографии 1941 года

Почему загадочный предмет вызвал теории о путешествиях во времени

Какое простое объяснение предлагают скептики

Старинная фотография, сделанная в 1941 году на южной стороне Чикаго (США), неожиданно оказалась в центре бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на историческом снимке загадочный предмет в руках одного из подростков и предположили, что это может быть современный планшет.

Фотография была сделана американским фотографом Эдвардом Росскамом. Изображение появилось на популярном форуме Reddit.

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На нем запечатлена очередь молодых людей и подростков, ожидающих входа в кинотеатр. Большинство зрителей обратили внимание на одежду и атмосферу эпохи, однако один мальчик на краю кадра вызвал настоящий ажиотаж.

Что увидели пользователи на старом снимке

После публикации изображения на Reddit некоторые комментаторы заявили, что подросток держит предмет, удивительно похожий на iPad. Из-за этого в сети вновь заговорили о теориях путешествий во времени.

Один из пользователей даже назвал фотографию "кинозритель с iPad", что быстро привлекло внимание любителей загадок и исторических аномалий.

Подросток держит предмет, удивительно похожий на iPad / Фото: Reddit

"Если присмотреться, то видно, что это слишком большой предмет, чтобы быть "книгой" или "блокнотом", к тому же на его обратной стороне можно разглядеть что-то похожее на культовый логотип Apple", - написал один из пользователей.

Однако многие участники обсуждения отнеслись к этой версии скептически и предложили более простые объяснения.

Почему теория вызывает сомнения

По мнению большинства комментаторов, загадочный предмет может быть обычной книгой, блокнотом или папкой. Некоторые также напомнили, что в первой половине XX века сотрудники кинотеатров внимательно следили за посетителями и могли проверять наличие записных книжек или других предметов.

Особенно популярным стал ироничный комментарий пользователя, который заметил, что если бы он действительно мог путешествовать во времени и обладал современным планшетом, то вряд ли выбрал бы для визита кинотеатр в Чикаго 1941 года.

Ранее Главред писал о том, что военный пилот совершил "путешествие во времени". Мужчина заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.

Также сообщалось о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.

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