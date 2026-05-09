Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

Ученые смоделировали конец света в онлайн-игре и выяснили, как люди ведут себя перед неизбежным финалом мира.

https://glavred.info/nauka/chto-budet-v-poslednie-dni-pered-koncom-sveta-kak-izmenyatsya-lyudi-10763312.html Ссылка скопирована

Ученые узнали, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира / Коллаж Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Как ученые смоделировали последние дни человечества

Что показал необычный эксперимент с концом света

Как люди вели себя, когда узнали о гибели мира

Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.

Результаты показали, что перед неизбежным финалом большинство людей вовсе не превращаются в агрессивных мародеров, как это часто показывают в фильмах про апокалипсис. Об исследовании рассказало издание IFLScience.

видео дня

Эксперты использовали многопользовательскую онлайн-игру ArcheAge, где тысячи игроков развивали персонажей, выполняли задания и исследовали виртуальный мир. Спустя 11 недель участникам сообщили, что игровой мир вскоре будет полностью уничтожен.

Почему ученые выбрали онлайн-игру

Исследователи считают, что подобная ситуация максимально напоминает возможный конец света. Когда люди понимают, что привычный мир скоро исчезнет, долгосрочные цели теряют смысл, а поведение начинает меняться.

Массового хаоса, насилия или разрушений почти не наблюдалось / Фото: Pixabay

После объявления о "конце мира" ученые проанализировали более 270 миллионов игровых действий пользователей. Оказалось, что большинство игроков вели себя неожиданно спокойно и миролюбиво. Массового хаоса, насилия или разрушений почти не наблюдалось.

Как менялось поведение людей перед "финалом"

Лишь небольшая часть игроков начала грабить, нападать на других или нарушать правила игры. Большинство же перестали активно развивать своих персонажей и просто проводили время в игровом мире до самого конца.

По мнению ученых, это может говорить о том, что в условиях реального глобального кризиса многие люди потеряют мотивацию заботиться о будущем, карьере или даже физической форме. При этом самые преданные участники сообщества оставались в игре до последнего и демонстрировали наименее агрессивное поведение.

Ранее Главред писал о том, что люди "начнут возвращаться во времени" через 3 года. Развитие технологий может привести к моменту, когда старение замедлится, а продолжительность жизни начнет расти быстрее.

Также сообщалось о том, что мужчина провел 24 часа на самом опасном острове. Блогер Дара Тах решился на рискованный эксперимент и провел там ночь, что проверить насколько опасным это место может быть.

Вам может быть интересно:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред