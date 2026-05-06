Мужчина провел 24 часа на самом опасном острове: что он увидел

Блогер отправился на "остров смерти" Груинард и провёл там ночь. Анализ почвы показал неожиданный результат после десятилетий заражения.

Блогер провел 24 часа на самом опасном острове / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео youtube.com/@DaraTah

Шотландский остров, который десятилетиями считался смертельно опасным из-за заражения сибирской язвой, снова оказался в центре внимания. Блогер Дара Тах решился на рискованный эксперимент и провел там 24 часа, что проверить насколько опасным это место может быть сегодня.

Остров Груинард расположен в одноименной бухте на северо-западе Шотландии. Во время Второй мировой войны в 1942 году на нем проводились испытания биологического оружия. Почву намеренно заразили бактерией Сибирской язвы. Из-за этого территория на долгие годы была закрыта, а сам кусочек суши получил мрачное прозвище "остров смерти". Об этом пишет Lad Bible.

История заражения и запрета

После окончания войны власти признали остров непригодным для жизни. Бактерия Bacillus anthracis способна сохраняться в почве десятилетиями, вызывая тяжелые формы заболевания.

Только в 1980-х годах ситуация привлекла широкое внимание, когда группа активистов обнародовала зараженные образцы почвы. Это привело к масштабной операции по дезактивации территории.

Эксперимент с риском для жизни

Несмотря на официальный статус очищенной зоны, Груинард продолжает обрастать мифами. Именно это подтолкнуло блогера Дару Таха и его друга Мэтта Джеймса отправиться туда с ночевкой.

Почву острова намеренно заразили бактерией Сибирской язвы / Фото: скриншот с видео youtube.com/@DaraTah

Они прибыли на остров в защитных костюмах и противогазах, разбили лагерь и взяли образцы почвы для анализа. По словам блогера, место выглядело опустошенным.

"Кажется, здесь ничего не осталось. Все просто выжжено", - сказал он.

Особое впечатление на исследователей произвело отсутствие дикой природы. По их словам, на острове встречались лишь останки животных, но не было признаков активной жизни.

Неожиданные результаты анализа

После возвращения образцы почвы отправили в лабораторию. Результаты оказались неожиданными, ведь следов сибирской язвы обнаружено не было.

"Бацилла не найдена. Это странно, будто все действительно уничтожено", - заявил Тах, комментируя отчет.

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель.

