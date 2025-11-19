Эксперимент на грани фантастики: люди целый год будут жить "на Марсе" одни

Главное:
- Добровольцы NASA живут в полном отрыве от внешнего мира внутри модуля
- Команда "живет как будущие исследователи Марса"
Уже месяц четверо добровольцев NASA живут в полном отрыве от внешнего мира внутри модуля Mars Dune Alpha — специально созданного помещения, которое максимально точно повторяет условия предполагаемого полёта и жизни на Марсе.
Эксперимент CHAPEA направлен на то, чтобы понять, как люди справляются с нехваткой ресурсов, изоляцией и возможными техническими неполадками на протяжении целого года, сообщает NASA.
19 октября четверо участников программы CHAPEA вошли в искусственно созданный комплекс Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов (около 518 м²), расположенный в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Им предстоит провести там ещё 344 дня, полностью отрезанными от внешней среды.
NASA опубликовало видеозапись начала эксперимента, подчеркнув, что команда "живет как будущие исследователи Марса" и помогает готовиться к будущим пилотируемым миссиям на Луну и Красную планету.
В состав экипажа входят: пилот-испытатель ВВС США Росс Элдер, офицер по закупкам Космических сил США полковник Эллен Эллис, эксперт по разработке оборудования Мэтью Монтгомери и технический директор, работающий в сфере оборонных и аэрокосмических технологий, Джеймс Спайсер.
Mars Dune Alpha включает около девяти отдельных зон: общую ванную комнату, кухню и место для отдыха, а также личные комнаты каждого из участников. Отдельное пространство предназначено для тренировок, имитирующих "марсианские прогулки".
Ученые нашли загадочный объект в космосе
Астрономы обнаружили рядом с Землёй таинственный объект, использовав необычный метод наблюдений: они применили земную тень как естественный фильтр, чтобы убрать помехи от спутников и космического мусора.
Так им удалось заметить тело, которое движется намного быстрее обычных астероидов и не совпадает ни с одним объектом из известных каталогов. Что это за объект, учёные пока сказать не могут.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
Об источнике: NASA
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Находится в подчинении непосредственно президента США.
NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.
С момента своего создания NASA возглавляет большинство американских инициатив по исследованию космоса, включая миссии по посадке на Луну "Аполлон", космическую станцию "Скайлэб", а затем и Спейс шаттл.
NASA поддерживает Международную космическую станцию и курирует разработку космического корабля "Орион", "Space Launch System", Commercial Crew Program и планируемой космической станции "Lunar Gateway".
