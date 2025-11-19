Эксперимент на грани фантастики: люди целый год будут жить "на Марсе" одни

Команда "живет как будущие исследователи Марса" и помогает готовиться к будущим пилотируемым миссиям.

https://glavred.info/nauka/eksperiment-na-grani-fantastiki-lyudi-celyy-god-budut-zhit-na-marse-odni-10716962.html Ссылка скопирована

Ученые готовятся к миссии на Марс / Коллаж Главред, фото Pexels/Pixabay, Pixabay/Sttefan

Главное:

Добровольцы NASA живут в полном отрыве от внешнего мира внутри модуля

Команда "живет как будущие исследователи Марса"

Уже месяц четверо добровольцев NASA живут в полном отрыве от внешнего мира внутри модуля Mars Dune Alpha — специально созданного помещения, которое максимально точно повторяет условия предполагаемого полёта и жизни на Марсе.

Эксперимент CHAPEA направлен на то, чтобы понять, как люди справляются с нехваткой ресурсов, изоляцией и возможными техническими неполадками на протяжении целого года, сообщает NASA.

видео дня

19 октября четверо участников программы CHAPEA вошли в искусственно созданный комплекс Mars Dune Alpha площадью 1700 квадратных футов (около 518 м²), расположенный в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Им предстоит провести там ещё 344 дня, полностью отрезанными от внешней среды.

NASA опубликовало видеозапись начала эксперимента, подчеркнув, что команда "живет как будущие исследователи Марса" и помогает готовиться к будущим пилотируемым миссиям на Луну и Красную планету.

В состав экипажа входят: пилот-испытатель ВВС США Росс Элдер, офицер по закупкам Космических сил США полковник Эллен Эллис, эксперт по разработке оборудования Мэтью Монтгомери и технический директор, работающий в сфере оборонных и аэрокосмических технологий, Джеймс Спайсер.

Mars Dune Alpha включает около девяти отдельных зон: общую ванную комнату, кухню и место для отдыха, а также личные комнаты каждого из участников. Отдельное пространство предназначено для тренировок, имитирующих "марсианские прогулки".

Ученые нашли загадочный объект в космосе

Астрономы обнаружили рядом с Землёй таинственный объект, использовав необычный метод наблюдений: они применили земную тень как естественный фильтр, чтобы убрать помехи от спутников и космического мусора.

Так им удалось заметить тело, которое движется намного быстрее обычных астероидов и не совпадает ни с одним объектом из известных каталогов. Что это за объект, учёные пока сказать не могут.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: NASA Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) — независимое агентство федерального правительства США. Находится в подчинении непосредственно президента США. NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. С момента своего создания NASA возглавляет большинство американских инициатив по исследованию космоса, включая миссии по посадке на Луну "Аполлон", космическую станцию "Скайлэб", а затем и Спейс шаттл. NASA поддерживает Международную космическую станцию и курирует разработку космического корабля "Орион", "Space Launch System", Commercial Crew Program и планируемой космической станции "Lunar Gateway".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред