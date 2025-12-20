"Больно осознавать потерю": дети Степана Гиги вышли на связь после смерти певца

Кратко:
- Что сказали дети украинского певца
- Что они пообещали продолжать
Дети украинского музыканта и певца Степана Гиги, о смерти которого стало известно буквально на днях, вышли на связь и сделали щемящий пост об умершем родственнике.
На своей странице в Instagram, обращение к отцу опубликовала дочь артиста Квитослава.
"Дорогие родные, друзья, коллеги, все, кто любил и уважал Степана Гигу. От имени детей и внука, искренне благодарим каждого, кто пришел провести нашего папу в последний путь, кто разделил с нами эту тяжелую боль. За то, что нашли слова поддержки или просто молча были рядом. За ваши молитвы, теплые воспоминания, цветы и слезы как знак любви и уважения", - пишут близкие музыканта.
По словам детей Степана Гиги, певец был "человеком большого сердца". "Он умел искренне любить, поддерживать, верить, работать с преданностью, делиться теплом и оставаться настоящим в любой момент своей жизни. Он жил так, чтобы оставить след — в сердцах людей, в песнях, в добрых делах, в словах, которые и дальше будут звучать для нас всех", - добавили они.
Дети любимого украинцами артиста пишут, что им особенно больно осознавать потерю. "Но в то же время мы чувствуем большую благодарность и гордость за то, что дети Большого человека. Мы прощаемся, но не прощаемся с памятью. Она будет жить в наших сердцах, в воспоминаниях и том свете, который он оставил после себя", - добавили они.
Близкие Степана Гиги также написали, что дело его жизни будет жить дальше. "Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и продолжить то, что он создал, чтобы его путь, его голос и его ценности не погасли, но и дальше объединяли людей", - добавили они.
О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
