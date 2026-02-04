45-летний голливудский актер оказался с железом в плече: "Тяжелое испытание"

Ченнинга Татума прооперировали.

Ченнинг Татум сейчас - актера госпитализировали для операции / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/channingtatum

Что случилось с Ченнингом Татумом

Какую операцию перенес артист

Американский актер Ченнинг Татум оказался в больнице, где ему провели операцию. Очевидно, хирургическое вмешательство прошло успешно, и о нем голливудская звезда может рассказать самостоятельно в своем блоге в Instagram.

Сперва Ченнинг опубликовал фото из больничной палаты с медицинской шапочкой, залихватски сдвинутой на одно ухо. "Просто еще один день. Еще одно испытание. На этот раз оно будет тяжелым. Но все равно. Поехали", - написал он.

Позже артист опубликовал два рентгеновских снимка - до и после операции. На одном можно разглядеть вывих плеча в области ключицы, на другом - соединенный винтом сустав.

Что привело к травме, Татум раскрывать не стал. Но теперь его ждет продолжительная реабилитация.

Ченнинг Татум сейчас - актера госпитализировали для операции / фото: ua.depositphotos.com

Плечо Ченнинга Татума до операции / фото: ua.depositphotos.com

Плечо Ченнинга Татума после операции / фото: ua.depositphotos.com

О персоне: Ченнинг Татум Ченнинг Татум - американский актер, продюсер и модель. Наиболее известные фильмы: "Шаг вперед", "Дорогой Джон", "Мачо и ботан", "Супер Майк" и др.

