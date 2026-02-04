Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

45-летний голливудский актер оказался с железом в плече: "Тяжелое испытание"

Анна Подгорная
4 февраля 2026, 23:54
19
Ченнинга Татума прооперировали.
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум сейчас - актера госпитализировали для операции / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/channingtatum

Читайте больше:

  • Что случилось с Ченнингом Татумом
  • Какую операцию перенес артист

Американский актер Ченнинг Татум оказался в больнице, где ему провели операцию. Очевидно, хирургическое вмешательство прошло успешно, и о нем голливудская звезда может рассказать самостоятельно в своем блоге в Instagram.

Сперва Ченнинг опубликовал фото из больничной палаты с медицинской шапочкой, залихватски сдвинутой на одно ухо. "Просто еще один день. Еще одно испытание. На этот раз оно будет тяжелым. Но все равно. Поехали", - написал он.

видео дня

Позже артист опубликовал два рентгеновских снимка - до и после операции. На одном можно разглядеть вывих плеча в области ключицы, на другом - соединенный винтом сустав.

Что привело к травме, Татум раскрывать не стал. Но теперь его ждет продолжительная реабилитация.

Ченнинг Татум
Ченнинг Татум сейчас - актера госпитализировали для операции / фото: ua.depositphotos.com
Ченнинг Татум
Плечо Ченнинга Татума до операции / фото: ua.depositphotos.com
Ченнинг Татум
Плечо Ченнинга Татума после операции / фото: ua.depositphotos.com

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об особом свидании Киану Ривза и его возлюбленной Александры Грант. Романтический момент пары попал на фото и видео.

Также Элайджа Вуд заговорил о возвращении Фродо в новом "Властелине Колец". Актер прокомментировал фильм, который готовят к выходу в следующем году.

Читайте также:

О персоне: Ченнинг Татум

Ченнинг Татум - американский актер, продюсер и модель. Наиболее известные фильмы: "Шаг вперед", "Дорогой Джон", "Мачо и ботан", "Супер Майк" и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ченнинг Татум новости шоу бизнеса
Оккупанты обстреляли рынок в Дружковке: много погибших и раненых

