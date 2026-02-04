45-летний голливудский актер оказался с железом в плече: "Тяжелое испытание"

Читайте больше:
Американский актер Ченнинг Татум оказался в больнице, где ему провели операцию. Очевидно, хирургическое вмешательство прошло успешно, и о нем голливудская звезда может рассказать самостоятельно в своем блоге в Instagram.
Сперва Ченнинг опубликовал фото из больничной палаты с медицинской шапочкой, залихватски сдвинутой на одно ухо. "Просто еще один день. Еще одно испытание. На этот раз оно будет тяжелым. Но все равно. Поехали", - написал он.
Позже артист опубликовал два рентгеновских снимка - до и после операции. На одном можно разглядеть вывих плеча в области ключицы, на другом - соединенный винтом сустав.
Что привело к травме, Татум раскрывать не стал. Но теперь его ждет продолжительная реабилитация.
О персоне: Ченнинг Татум
Ченнинг Татум - американский актер, продюсер и модель. Наиболее известные фильмы: "Шаг вперед", "Дорогой Джон", "Мачо и ботан", "Супер Майк" и др.
