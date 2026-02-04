В Киеве безумный энергодефицит: эксперт рассказал, есть ли шанс на восстановление двух ТЭЦ

Причина жестких ограничений со светом в столице - разрушительные удары врага по ключевым узлам магистральной энергосистемы.

Катастрофа в энергетике Киева / Коллаж: Главред, фото: Wikipedia, УНИАН

Главное из новости:

Киев в феврале будет жить на 4–6 часах света в день

Поврежденные подстанции оставили столицу без электричества

Жители Киева вынужденно перейдут на чрезвычайно ограниченный режим потребления электроэнергии - в феврале город будет получать только 4-6 часов света в сутки.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" сообщил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, пояснив, что ситуация стала следствием масштабных разрушений критической инфраструктуры после новых атак российских войск.

По его словам, ключевые подстанции магистральной энергосистемы - "Винницкая 550" и "Киевская 750" - получили настолько серьезные повреждения, что фактически утратили способность передавать электроэнергию между регионами. Именно эти объекты обеспечивали стабильность работы энергосистемы и балансировку нагрузок.

"Повреждение подстанций такого класса – это не локальная авария, а стратегический удар по всей энергосистеме. Выход из строя оборудования напряжением 550 и 750 кВ приводит к потере возможности передавать электроэнергию на значительные расстояния, что автоматически создает дефицит даже в тех регионах, где генерация сохранена", – отмечает Игнатьев.

Восстановление таких подстанций может затянуться на месяцы или даже годы из-за уникальности и сложности оборудования.

Ситуацию в столице дополнительно осложняет состояние местной генерации. ТЭЦ-6 фактически уничтожена, а ТЭЦ-4 на Дарнице остановлена на неопределенный срок. Обе станции были ключевыми источниками электро- и теплоснабжения для левобережной части Киева.

Игнатьев подчеркивает, что потеря ТЭЦ — это не только удар по производству электроэнергии, но и серьезный риск для теплоснабжения в холодный сезон. Именно это заставило энергетиков перейти к самым жестким графикам отключений за все время полномасштабной войны.

По оценкам эксперта, нынешний дефицит электроэнергии в Украине имеет "бешеный" масштаб и не может быть быстро компенсирован ни импортом, ни резервами. Проблема носит системный характер и затрагивает все регионы без исключения.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

В Украине могут происходить новые аварии энергосети - прогноз эксперта

Как писал Главред, риск новых масштабных отключений электроэнергии и системных сбоев в Украине остается, полностью его исключать нельзя. Об этом заявил энергетический эксперт Юрий Корольчук в эфире телеканала "Киев24".

Он пояснил, что ключевой причиной проблем являются ракетные атаки, ведь с 2022 года повреждениям подверглись подстанции, в 2024-м — тепловые и гидроэлектростанции, а сейчас удары РФ снова направлены на ТЭС, ГЭС и подстанции.

По словам эксперта, украинская энергосистема функционирует по другим принципам, чем до полномасштабного вторжения, поскольку разрушение инфраструктуры, изменения в схемах электроснабжения и постоянные угрозы для энергообъектов существенно повлияли на ее стабильность.

"В перспективе энергосистему придется существенно модернизировать и фактически перестраивать. Речь идет не только о восстановлении разрушенных объектов, но и о создании более устойчивой и гибкой модели энергоснабжения", — говорится в заявлении.

Отключение отопления в Киеве: что известно

В столице отопление по-прежнему отсутствует в сотнях жилых домов, при этом наиболее напряженная ситуация зафиксирована в Соломенском и Печерском районах. Вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы, направленные на восстановление подачи тепла после сбоя в энергосистеме.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничения горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлено более сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

