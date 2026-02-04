Укр
Долина пошла на новую аферу с квартирой: "Обрабатывается схема"

Кристина Трохимчук
4 февраля 2026, 11:23
Путинистка пошла на хитрость, чтобы не потерять последнее.
Лариса Долина - квартира
Лариса Долина - квартира / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Долина

Вы узнаете:

  • Лариса Долина принудительно выселили из квартиры
  • Как она пытается спасти свою карьеру

Несмотря на все ухищрения российской певицы Ларисы Долиной, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, ее принудительно выселили из квартиры, которую она пыталась отобрать у покупательницы Полины Лурье. Скандал вокруг этого инцидента сильно ударил по кошельку певицы, и она решилась на отчаянный шаг, чтобы сохранить свои заработки, сообщают росСМИ.

Стало известно, что в стране-агрессоре начали массово отменять концерты певицы. Это обеспокоило Долину, которая лишилась значительной части своей прибыли. Поэтому артистка придумала новую аферу, чтобы вызвать сочувствие у граждан РФ, и начала рассказывать о том, что живет на съемной квартире.

видео дня

"Съемом квартиры показывают, что Долина оказалась в очень сложной ситуации. Мол, зрители, приходите на концерты, сейчас никак нельзя отменять выступления, потому что надо оплачивать жилье", — поделился музыкальный критик Евгений Бабичев.

Лариса Долина
Лариса Долина - афера с квартирой / фото: t.me/dolinaofficial

Подобные жалобы не вяжутся с информацией о том, что скандальная квартира не была единственной недвижимостью певицы. Обманывая своих поклонников, Долина пытается вызвать жалость и убедить их нести ей деньги за концерты.

"Умалчивается, что человек привык жить в комфортных условиях, и при этом есть небольшая квартира и загородные дома. Отрабатывается схема, чтобы шумиха не растянулась надолго. Работать же хочется. Надо все вернуть или компенсировать", — считает Бабичев.

Как выглядит 68-летняя Долина без макияжа
Лариса Долина - позиция / Фото: скриншот YouTube

Лариса Долина про войну

Лариса Долина активно поддерживая российскую агрессию. Несмотря на то, что певица выросла в Одессе, она публично оправдывает действия Кремля, регулярно выступает на пропагандистских концертах и посещает оккупированные территории. В ответ на это Украина ввела против нее персональные санкции, а в конце 2024 года Долина была включена в санкционные списки Евросоюза. В 2024–2026 годах артистка также оказалась в центре скандала, лишившись квартиры в Москве в результате мошеннической схемы, в которой она публично обвинила "украинские спецслужбы".

Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

