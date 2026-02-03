Укр
"Приехала скорая": что происходит с предательницей Лолитой Милявской

Элина Чигис
3 февраля 2026, 21:50
Лолите Милявской потребовалась помощь медиков.
Лолита Милявская
Лолита Милявская имеет проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, рассказала о проблемах со здоровьем.

Как сообщила предательница на своей странице в соцсетях, она начала плохо себя чувствовать из-за курения и даже вызывала скорую помощь.

Врачи диагностировали у нее спазм сосудов, поэтому рекомендовали бросить курить.

"Я выкуривала по две пачки сигарет в день, имела четыре-пять приборов. Все закончилось тем, что я поехала отдыхать, произошел спазм сосудов с повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая, и врачи спросили: "А что это у вас на полке?" Я ответила, что это IQOS, вытирая сопли и слезы, потому что дико боялась сдохнуть. Они сказали, что курить надо бросать, потому что в один прекрасный момент может не так хорошо все закончиться", – отметила Лолита.

Смотрите видео, где Лолита рассказала о проблемах со здоровьем:

Лолита Милявская бросает курить
Лолита Милявская бросает курить / фото: скрин t.me, Лолита Милявская

После происшедшего она решила отказаться от курения.

"Теперь, куда бы я ни поехала или ни пошла, не беру с собой ни стики, ни сигареты и хорошо себя чувствую. Но прихожу домой, начинаю сама себя обманывать и по одной затягиваться. Вот я не знаю, сколько еще сделать шагов, чтобы бросить курить. Это же как надо уже самой испугаться, чтобы действительно завязать навсегда? Но скажу, это был мой последний грех", – подытожила Милявская.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / фото: facebook.com, Лолита Милявская

О персоне: Лолита Милявская

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Сильнейший удар по энергетике в 2026 году: в ДТЭК сказали, что будет со светомВидео

13:33

Ольга Сумская "прошлась" по бывшему мужу - детали

13:04

"Готовим образ": Monokate стала блондинкой перед финалом НацотбораВидео

