Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказал

В Белом доме прокомментировали массированный удар РФ по Украине в ночь на 3 февраля и рассказали, какова была реакция президента США Дональда Трампа на атаку.

Трамп не был удивлен массированным ударом РФ по Украине и нарушением перемирия

В Белом доме в очередной раз подчеркнули, что война якобы не началась бы, если бы Трамп был президентом США

В Белом доме сделали заявление по поводу массированного ракетно-дронового удара России по Украине, который произошел в ночь на 3 февраля вопреки договоренностям Путина и Трампа об энергетическом перемирии. О том, какой была реакция президента США Трампа, рассказала в комментарии журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Да, я говорила об этом с президентом (Трампом, - ред.) сегодня утром, и, к сожалению, его реакция была без удивления", - сообщила она.

Левитт в очередной раз подчеркнула, что Украина и Россия уже несколько лет ведут чрезвычайно жестокую войну, которая, по ее словам, никогда бы не началась, если бы на тот момент президентом был Дональд Трамп.

"Она (война. - ред.) началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента, Джо Байдена", - резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Что может остановить россиян - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, несмотря на заявления об энергетическом перемирии, Россия параллельно готовится к новым ударам по Украине. Такое мнение высказал политолог Александр Леонов в эфире Киев24.

Он подчеркнул, что Украина уже имеет четкое понимание, что словам России доверять не стоит, и именно такую позицию, по его убеждению, должны занимать и Соединенные Штаты, которые декларируют заинтересованность в завершении войны.

"Давление на теневой танкерный флот очень эффективно. И Россия этого боится, потому что именно таким образом она получает деньги. И в переговорном треке не хватает главного, чтобы США не только подталкивали стороны, в первую очередь Россию, к переговорам, а говорили: "у вас есть дедлайн, если не будут выполнены условия — усиление санкций", - подчеркнул политолог.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещание российского лидера президенту США Дональду Трампу воздерживаться от атак по Украине в течение недели было сорвано массированным ударом в ночь на 3 февраля, который фактически нивелировал эти договоренности.

В то же время в Верховной Раде пояснили, что временное прекращение ударов по украинской энергетической инфраструктуре не свидетельствует об изменении российской тактики — пауза связана с потеплением, которое делает такие атаки менее эффективными.

На фоне этого сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что давление США на Владимира Путина с целью заставить его сесть за стол переговоров не дало результата, и призвал Дональда Трампа начать передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

О персоне: Кэролайн Левитт Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) — американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. До назначения на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

