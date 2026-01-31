Укр
Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

Дарья Пшеничник
31 января 2026, 07:59
По его словам, эта пауза имеет политический подтекст.
Энергетическое перемирие
Временное прекращение ракетных ударов России по энергетике Украины / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Егор Чернев, ГСЧС

Ключевое:

  • РФ приостановила удары из-за потепления
  • Пауза на два дня — фарс
  • Это политический реверанс Путина Трампу

Российская армия временно приостановила удары по украинской энергетической инфраструктуре, однако это не означает изменение ее тактики. Причиной паузы стало потепление, которое снижает эффективность атак на энергетику. Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телеканала Эспрессо.

"Россияне видят, что в Украине наблюдается определенное потепление, и им невыгодно тратить сейчас ракеты, ведь они будут не так эффективны, как им кажется", — подчеркнул Чернев.

По его словам, удары по энергетической системе имеют наибольший эффект именно во время сильных морозов, когда миллионы людей остаются без света и тепла. Поэтому нынешняя пауза — лишь демонстративный шаг, ведь за два дня невозможно восстановить поврежденные объекты или существенно изменить ситуацию. Политик также считает, что этот шаг имеет политический подтекст.

"Я думаю, что это реверанс в сторону Трампа со стороны Путина: будто он прислушивается, идет на какие-то уступки, на какие-то компромиссы", — отметил депутат.

В то же время Чернев подчеркнул, что ни Украина, ни США не воспринимают такие действия как реальные компромиссы.

"Это не те уступки, которых сегодня ожидаем мы и ожидают США от РФ", — подытожил он.

Почему Путин согласился на энергетическое перемирие — мнение эксперта

Эксперт Иван Яковина отметил, что российские блогеры возмущены заявлением Трампа о просьбе к Путину не бить по энергетике Украины в морозы. Они считают это "предательством" и боятся, что Кремль остановит атаки накануне сильных холодов. Путин, Лавров и Песков молчат, что только усиливает раздражение в российских пропагандистских кругах.

Яковина предполагает, что Путин согласился на просьбу Трампа, потому что именно тот является ключевой надеждой Кремля на выгодный выход из войны. В то же время публичность этой договоренности бьет по имиджу российского лидера внутри РФ, поэтому, скорее всего, он просто будет избегать комментариев и временно исчезнет из публичного пространства.

Энергетическое перемирие - что известно

Как сообщал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по украинским городам в течение недели.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за усилия, направленные на прекращение атак по энергетической инфраструктуре, и выразил надежду, что американской стороне удастся достичь соответствующих договоренностей. Впоследствии он заявил, что Украина зеркально будет соблюдать так называемое энергетическое перемирие, хотя непосредственно во время переговоров в Абу-Даби этот вопрос не обсуждался.

В Кремле заявили, что энергетическое перемирие продлится только до 1 февраля. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, РФ согласилась временно не атаковать энергообъекты по просьбе Дональда Трампа, чтобы создать условия для переговоров.

О персоне: Егор Чернев

Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

В марте 2020 года Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 года президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина.

С началом российско-украинской войны 2014 года добровольцем пошел в Национальную гвардию Украины.

война в Украине Егор Чернев Энергетическое перемирие
15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

