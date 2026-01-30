В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

Кратко:
- В Кремле подтвердили "энергетическое перемирие"
- РФ согласилась не атаковать Украину до 1 февраля
В России подтвердили "энергетическое перемирие", однако есть один нюанс: оно продлится до 1 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Он заявил, что РФ согласилась не атаковать Украину до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа.
По его словам, "энергетическое перемирие" было применено для создания благоприятных условий для переговоров.
Чем "энергетическое перемирие" в Украине выгодно для РФ — мнение аналитиков
Аналитики Института изучения войны пишут, что недельный мораторий на удары России по энергетике Украины, о котором заявил президент США Дональд Трамп, может принести пользу Москве, если в нем примут участие обе стороны.
"Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ", - объясняют они.
"Энергетическое перемирие" - что известно
Как писал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели.
Президент Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за попытки добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что американской стороне удастся этого достичь.
Позже Зеленский сказал, что Украина будет зеркально соблюдать "энергетическое перемирие", хотя непосредственно на переговорах в Абу-Даби оно не обсуждалось.
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
