В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

Песков сказал, зачем РФ согласилась на "энергетическое перемирие".

В Кремле сделали заявление об "энергетическом перемирии". / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

В Кремле подтвердили "энергетическое перемирие"

РФ согласилась не атаковать Украину до 1 февраля

В России подтвердили "энергетическое перемирие", однако есть один нюанс: оно продлится до 1 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Он заявил, что РФ согласилась не атаковать Украину до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа.

По его словам, "энергетическое перемирие" было применено для создания благоприятных условий для переговоров.

Чем "энергетическое перемирие" в Украине выгодно для РФ — мнение аналитиков

Аналитики Института изучения войны пишут, что недельный мораторий на удары России по энергетике Украины, о котором заявил президент США Дональд Трамп, может принести пользу Москве, если в нем примут участие обе стороны.

"Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ", - объясняют они.

"Энергетическое перемирие" - что известно

Как писал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели.

Президент Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за попытки добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что американской стороне удастся этого достичь.

Позже Зеленский сказал, что Украина будет зеркально соблюдать "энергетическое перемирие", хотя непосредственно на переговорах в Абу-Даби оно не обсуждалось.

