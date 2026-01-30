Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

Мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны, отмечают аналитики.

Россия по-прежнему отвергает долгосрочное перемирие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет

Россия по-прежнему отвергает долгосрочное перемирие

Возможный недельный мораторий на удары России по энергетике Украины, о котором заявил президент США Дональд Трамп, не является такой уж значительной уступкой со стороны Москвы. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом такой мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны, отмечают аналитики.

"Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ", - объясняют они.

Аналитики указывают, что Россия по-прежнему отвергает долгосрочное перемирие и ранее предлагала аналогичные краткосрочные моратории, чтобы продемонстрировать свои якобы "добросовестные" намерения, при этом одновременно отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары по гражданской инфраструктуре.

Один из прокремлевских военных блогеров заявил, что перемирие является лишь временным, добавив, что мораторий на удары по энергетическим объектам связан со следующим раундом переговоров между Украиной и Россией в Абу-Даби, который, по сообщениям, запланирован на 1 февраля.

Другие российские военные блогеры критиковали мораторий на удары и выразили облегчение тем, что он настолько короткий. Они также утверждали, что если Россия пойдет на уступки "в какой-то момент", то Кремль будет использовать эти уступки для достижения своих целей.

Каковы цели российских ударов - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия планирует атаки на подстанции, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций, и даже неточное попадание ракет типа "Кинжал" или "Искандер" в такие объекты может создать угрозу прямого поражения энергоблока. Об этом сообщил украинский эксперт в сфере военных радиотехнологий и советник министра обороны Сергей Бескрестнов.

Он пояснил, что вблизи каждой АЭС расположены подстанции и коммутационные площадки, через которые электроэнергия передается в общую сеть, и они находятся на расстоянии от нескольких сотен метров до примерно одного километра от реакторов.

"АЭС сейчас фактически остались единственными источниками генерации электроэнергии в стране, и если противник хочет добиться полного блэкаута, ему нужно будет атаковать эти объекты", - указал он.

Энергетическое перемирие - главное

Президент США Дональд Трамп попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по украинским городам в течение недели. Об этом американский президент сообщил во время заседания правительства. "Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели. Он согласился это сделать", - сказал Трамп.

Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за попытки добиться прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что американской стороне удастся этого достичь, упомянув также о соответствующем заявлении президента США.

В Кремле призывают не ожидать быстрых результатов от переговоров, поскольку впереди еще много сложной работы. Сама атмосфера встреч вряд ли может быть дружественной.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

