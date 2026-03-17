О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

Создать уникальные пасхальные яйца можно с помощью одного овоща.

Яркие пасхальные яйца / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какой овощ можно использовать для пасхальных яиц

Что сделать с яйцами, чтобы они блестели

До Пасхи осталось меньше месяца, так что самое время продумать, как украсить яйца. Многие предпочитают яркие красители, но иногда они могут испортить яйцо изнутри.

Однако Главред узнал, как с помощью доступного овоща покрасить пасхальные яйца в очень красивый и яркий цвет. Об этом в TikTok рассказала блогер Анастасия Симашко.

Натуральный краситель для яиц

Красивые крашеные яйца получатся, если проварить их в краснокочанной капусте. Для этого нужно взять:

Капусту

Соль 2 ст. л.

Уксус 2 ст. л.

Воду 1,5 л

Яйца

Капусту мелко нарезаем и выкладываем часть на дно кастрюли. Далее выкладываем яйца и покрываем их второй частью капусты. Следующим шагом добавляем соль, уксус и воду.

Яйца нужно довести до кипения и варить в течение 10 минут. После этого оставляем яйца в капустной воде на ночь в холодильнике. Блогерша также советует смазать яйца маслом, чтобы они блестели.

О персонаже: Анастасия Симашко Анастасия Симашко — украинская блогерша, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует разнообразные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.

