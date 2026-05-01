Мало кто знает: какая скрытая функция в стиралке сделает одежду в разы чище

Рассказываем, как дополнительный режим в стиральной машине помогает справиться даже с трудновыводимыми пятнами.

https://glavred.info/lifehack/malo-kto-znaet-kakaya-skrytaya-funkciya-v-stiralke-sdelaet-odezhdu-v-razy-chishche-10761200.html Ссылка скопирована

Что такое предварительная стирка в стиральной машине — какой режим стирки лучше всего

Вы узнаете:

Какой режим стирки лучше всего подходит для удаления стойких пятен

Как выглядит режим замачивания в стиральной машине

Что такое предварительная стирка в стиральной машине

Чистота вещей зависит не только от стирального порошка или температуры воды. В современных стиральных машинах есть функция, которая помогает справиться даже со сложными пятнами, и именно она часто остается незамеченной.

видео дня

Как работает предварительное замачивание

Речь идет о предварительном замачивании — режиме, созданном для сильно загрязненных вещей. Он дает моющему средству больше времени проникнуть в волокна ткани и расщепить грязь еще до начала основного цикла. Благодаря этому одежда после стирки выглядит значительно чище, а ткань сохраняет свежесть и мягкость, пишет Real Simple.

В большинстве моделей стиральных машин функция обозначена символом ванны с вертикальной чертой (I). Средство добавляется в специальный отсек лотка, после чего белье перемешивается в барабане и остается в воде от 15 минут до часа — в зависимости от настроек. Такой режим особенно полезен для пятен от кофе, жира или других стойких загрязнений.

Ошибки во время стирки / Инфографика: Главред

Когда стоит применять

Этот режим действительно нужен только для сильно загрязненных вещей. Если пятно удалось удалить сразу, дополнительное замачивание не обязательно. В качестве альтернативы можно замочить одежду в раковине или миске с небольшим количеством порошка или геля. Это позволяет проверить, исчезло ли пятно, прежде чем запускать основную стирку.

Важно учитывать рекомендации на этикетках. Деликатные ткани, такие как шелк или шерсть, лучше не замачивать, ведь они могут деформироваться. Темные вещи тоже стоит защищать от слишком длительного контакта с водой, чтобы избежать потери цвета.

Можно ли замачивать в горячей воде

Горячая вода (40–60 °C и выше) может быть эффективна для хлопка и льна, особенно белых вещей, ведь она хорошо растворяет жир и способствует дезинфекции. Полотенца и постельное белье также часто стирают в теплой или горячей воде. А вот для шерсти, шелка и синтетики высокие температуры опасны: ткань может сесть, потерять форму или эластичность.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из стиральной машины:

Об источнике: Real Simple Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред