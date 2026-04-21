Жир после жарки не уходит в канализацию — он оседает на стенках труб и постепенно забивает систему.

Почему нельзя выливать остатки жира в раковину и что с ними делать

На первый взгляд кажется, что остатки жира после жарки удобнее всего вылить в раковину. Однако именно эта привычка является одной из главных причин засорения труб и аварий в канализационных системах.

Главред расскажет , почему ни в коем случае нельзя сливать жир в канализацию и куда его следует девать.

Почему нельзя сливать остатки жира в раковину

Когда горячий жир попадает в слив, он остывает и превращается в липкую массу. Эта масса накапливается слоями, образуя пробки, которые трудно устранить даже профессиональными методами. В результате может понадобиться вызов сантехника и дорогой ремонт. Проблема не ограничивается только квартирой или домом — засоры в многоэтажках часто приводят к авариям во всей системе, пишет Blikk.

Как утилизировать жир

Самый простой и безопасный способ — дать жиру остыть, перелить его в банку или пластиковую бутылку и выбросить вместе с бытовым мусором. Это не идеальное решение с точки зрения экологии, но оно защищает канализацию от засоров. Если жира немного, его можно вытереть бумажным полотенцем и выбросить в мусорное ведро.

Чистый несоленый жир можно использовать повторно — например, для изготовления корма для птиц в холодный период. Для этого его смешивают с семенами подсолнечника, просом или орехами, дают застыть и подвешивают на дереве или балконе.

Чем прочистить раковину от жира

Даже если в слив попало небольшое количество жира, рекомендуем позаботиться о профилактике. Лучше всего использовать пищевую соду и уксус. Засыпьте соду в слив, залейте уксусом и дайте реакции растворить остатки жира и налет. После этого промойте систему теплой водой.

Об источнике: Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

