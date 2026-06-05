Украину накрывает адская жара: где ожидается +32

Что вы узнаете:
- Какая будет погода на выходных
- Где будут дожди и грозы
- В каких областях будет жарче всего
Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, а местами даже жаркой. В западных и северных областях будет прохладнее. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.
Погода 6 июня
В субботу, 6 июня, в западных, северных и центральных областях будут дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северный со скоростью 3-8 м/с.
Теплее всего в этот день будет в центральных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 25-30 градусов тепла. В северных и восточных областях будет несколько прохладнее — 24-29 градусов тепла. Холоднее всего будет на территории западных областей. Там температура воздуха повысится до 18-23 градусов тепла.
Погода 7 июня
В воскресенье, 7 июня, в западных, северных, южных и центральных областях будут дожди с грозами. В западных областях ожидается град. Ветер будет преимущественно северный со скоростью 3-8 м/с.
Теплее всего в этот день будет в восточных, центральных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 27-32 градусов тепла. В северных областях будет несколько прохладнее — 24-31 градус тепла. Холоднее всего будет на территории западных областей. Там температура воздуха повысится до 18-26 градусов тепла.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, 4 июня по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, но температурный режим останется летним — от +20 до +27 градусов.
Также синоптики прогнозировали, что в июне температура в Одессе будет оставаться близкой к климатической норме с кратковременным похолоданием в начале месяца и потеплением в конце.
Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что уже с первых дней июня воздушная масса будет постепенно прогреваться, поэтому ночные и дневные температурные показатели повысятся до средних многолетних значений. В некоторых областях даже установится летняя жара.
Читайте также:
- Регионы будут "плавать": в каких областях будут грозовые дожди
- Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря
- В ближайшее время погода ухудшится: в каких регионах будут грозовые дожди
О личности: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред