Украину накрывает адская жара: где ожидается +32

В некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди и град.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: pexels

Что вы узнаете:

Какая будет погода на выходных

Где будут дожди и грозы

В каких областях будет жарче всего

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, а местами даже жаркой. В западных и северных областях будет прохладнее. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 6 июня

В субботу, 6 июня, в западных, северных и центральных областях будут дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северный со скоростью 3-8 м/с.

видео дня

Теплее всего в этот день будет в центральных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 25-30 градусов тепла. В северных и восточных областях будет несколько прохладнее — 24-29 градусов тепла. Холоднее всего будет на территории западных областей. Там температура воздуха повысится до 18-23 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 6 июня / фото: meteoprog

Погода 7 июня

В воскресенье, 7 июня, в западных, северных, южных и центральных областях будут дожди с грозами. В западных областях ожидается град. Ветер будет преимущественно северный со скоростью 3-8 м/с.

Теплее всего в этот день будет в восточных, центральных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 27-32 градусов тепла. В северных областях будет несколько прохладнее — 24-31 градус тепла. Холоднее всего будет на территории западных областей. Там температура воздуха повысится до 18-26 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 7 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, 4 июня по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, но температурный режим останется летним — от +20 до +27 градусов.

Также синоптики прогнозировали, что в июне температура в Одессе будет оставаться близкой к климатической норме с кратковременным похолоданием в начале месяца и потеплением в конце.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что уже с первых дней июня воздушная масса будет постепенно прогреваться, поэтому ночные и дневные температурные показатели повысятся до средних многолетних значений. В некоторых областях даже установится летняя жара.

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О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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