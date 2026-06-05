В ближайшее время погода ухудшится: в каких регионах ожидаются грозовые дожди

Что вы узнаете:
- Какая будет погода на выходных
- Где ожидаются дожди и грозы
Погода в Украине на выходных будет теплой. Местами синоптики прогнозируют осадки. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды
Днем температура воздуха повысится до 22-27 градусов тепла. На территории западных областей будет прохладнее всего.
Кратковременные дожди с грозами будут в западных, северных и Винницкой областях.
Погода в Киеве
В Киеве в субботу, 6 июня, температура воздуха повысится до 26 градусов тепла. В воскресенье, 7 июня, ожидается более прохладная погода - 23 градуса тепла.
"Периодические дожди ожидаются и 6, и 7 июня в столице", — говорится в сообщении.
Погода 5 июня — Укргидрометцентр
Как сообщал Главред со ссылкой на Укргидрометцентр, в Украине 5 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы в западных и восточных областях. В Закарпатье, Прикарпатье, на юге и северо-востоке будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 12-17°, днем 22-27°", — говорится в сообщении.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, 4 июня по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, но температурный режим останется летним — от +20 до +27 градусов.
Также синоптики прогнозировали, что в июне температура в Одессе будет оставаться близкой к климатической норме с кратковременным похолоданием в начале месяца и потеплением в конце.
Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что уже с первых дней июня воздушная масса будет постепенно прогреваться, поэтому ночные и дневные температурные показатели повысятся до средних многолетних значений. В некоторых областях даже установится летняя жара.
Читайте также:
- Невероятно сильный шторм обрушился на страну: пронеслась 7-балльная буря
- Регионы будут "плавать": в каких областях будут грозовые дожди
- Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред