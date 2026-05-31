Разогреет до +29 градусов: когда в Украину придет настоящая жара

В Украине прогнозируется постепенное повышение температуры.

Прогноз погоды в Украине с 1 по 7 июня / фото: УНИАН

Погода в Украине в первую неделю июня будет теплой, но с кратковременными дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, период аномально холодной погоды, который установился в Украине в конце мая, постепенно подходит к концу.

"Уже с первых дней июня воздушная масса будет постепенно прогреваться, поэтому ночные и дневные температурные показатели повысятся до средних многолетних значений, а на выходных в некоторых областях даже установится летняя жара", — подчеркнул он.

Погода 1 июня

В понедельник ночью дожди пройдут в Крыму и Приазовье, днем осадки охватят северные, восточные регионы страны, а также крайний запад. На остальной территории будет преобладать погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.

Погода 2 июня

Во вторник погодные условия будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей Украины осадков не предвидится. Лишь в Карпатах и на Закарпатье пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6…+11 градусов, днем +19…+25 градусов.

Погода 3 июня

В среду по всей Украине будет преобладать погода без существенных осадков. Только в Карпатах и на Закарпатье днем пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+15 градусов, днем +21…+26 градусов, в районе Подолья +18…+23 градуса.

Погода 4 июня

В четверг сохранится антициклональный характер погоды. В большинстве областей осадков не предвидится, только на крайнем западе и в Карпатах днем пройдут грозовые дожди, местами с градом. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +10…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

Погода 5 июня

В пятницу продолжится период антициклональной и теплой погоды, без существенных осадков. Только в западных областях, а днем также местами в северных регионах пройдут грозовые дожди, в западных областях местами возможны град и шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.

Погода 6 июня

В субботу под влиянием атмосферного фронта пройдут грозовые дожди в большинстве регионов страны, только на крайнем западе и крайнем востоке ожидается погода без осадков. Температура воздуха в ночное время составит +13...+18 градусов, днем +22...+28 градусов.

Погода 7 июня

В воскресенье ночью дожди пройдут в центральных и южных областях, днем осадки распространятся на большую часть территории Украины. Местами прогнозируются грозы, в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+17 градусов, днем +21…+26 градусов, в юго-восточной половине и на Закарпатье +27…+29 градусов.

Погода в Украине – последние новости

Напомним, в Карпатах выпал снег перед началом лета – температура воздуха опустилась до -1 градуса, что стало аномалией для этого сезона.

Синоптики говорили, что 31 мая в Украине ожидается резкое понижение температуры до +4 градусов. В то же время осадки с грозами охватят северные и восточные регионы.

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что настоящая летняя погода в Украине начнется с 1 июня. Температура в большинстве областей достигнет комфортных +19...+23 градусов.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

