Как хоронили блогершу Vikunciy: горы цветов и белоснежный гроб

Алена Кюпели
31 мая 2026, 09:02
30 мая похоронили молодую девушку, блогершу по имени Vikunciy.
30 мая похоронили блогершу Vikunciy / Фото Телеграф

Кратко:

  • Как хоронили Vikunciy
  • Как выглядело прощание с ней

27 мая стало известно о том, то в жутком ДТП разбилась популярная украинская блогерша и модель Vikunciy, которой на момент смерти было всего 26 лет.

Дело вызвало большой резонанс в сети, многие люди и бренды, с которыми работала модель, публиковали новости и слова соболезнования родным девушки. О том, как хоронили блогершу написало издание Телеграф.

Как прощались с Vikunciy

30 мая в городе Самар на Днепропетровщине состоялась церемония прощания с погибшей блогершей Vikunciy. Ее похоронили в белом гробу, а на церемонии было огромное количество белых и красных роз.

Как пишет Телеграф, прощание в Самаре проходило в Самарском Свято-Николаевском пустынном мужском монастыре (другое название - Самарский Пустынно-Николаевский монастырь) в 10 утра. Поминальный обед был запланирован в местном заведении "Гуляй поле".

Хоронили Викторию в белом деревянном гробу. На кадрах из монастыря видно, что гроб был закрыт. Вероятнее из-за того, что тело было сильно покалечено.

Для похорон было отведено специальное место, довольно большая площадки.

Почему погибла блогерша Vikunciy

27 мая стало известно о том, то в жутком ДТП разбилась популярная украинская блогерша и модель Vikunciy. На момент смерти ей было 26 лет. Молодая девушка разбилась в Кировоградскойна трассе "Киев – Одесса". Ее автомобиль Porsche Cayenne врезался в бетонную стелу и загорелся, вследствие чего погибли два человека – Vikunciy и ее помощница.

Кто такая блогерша Vikunciy

Настоящее имя девушки - Мирошниченко Виктория. Она вела блоги в ТикТок и Instagram под ником Vikunciy имела сравнительно большую аудиторию: более 600 тысяч подписчиков в ТикТок и более 200 тысяч в Instagram.

По информации"Телеграфа", в 2025 году она отгуляла громкую свадьбу в лакшери комплексе "SunRay" под Днепром. На свадьбе выступила популярная певица Надя Дорофеева. Имя своего мужа блогерша не раскрывала, как и никогда не показывала его фото в своих социальных сетях. На редких фото, где он все таки появляется, его лицо закрыто эмоджи.

Ранее Главред рассказывал, что певица-молчунья Анна Седокова, которая стремительно теряет свою красоту и популярность в террористической России, была жестко унижена во время концерта другой украинки и предательницы Любови Успенской.

Ранее также Главред вспоминал, что 29 мая целых 22 года назад Киев потрясла громкая трагедия: в ДТП разбилась молодая и популярная тогда украинская телеведущая Ольга Бура. На момент смерти ей было всего 27 лет.

Резонансное ДТП: как погибла Vikunciy

Vikunciy, настоящее имя Виктория Мирошниченко, погибла в ДТП 25 мая в Кировоградской области. По данным правоохранителей, Porsche Cayenne двигался по автодороге М-05 "Киев-Одесса". Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. После столкновения машина загорелась и полностью сгорела. В салоне спасатели обнаружили тела двух погибших, ими оказалась блоггер Vikunciy и ее помощница.

