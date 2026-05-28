Машина всмятку: в жутком ДТП разбилась молодая украинская блогерша и модель

Алена Кюпели
28 мая 2026, 09:05обновлено 28 мая, 09:40
Блогерша Vikunciy разбилась в ДТП
Блогерша Vikunciy разбилась в ДТП / Коллаж Главред, фото Instagram/Vikunciy

27 мая стало известно о том, то в жутком ДТП разбилась популярная украинская блогерша и модель Vikunciy. На момент смерти ей было 26 лет.

Молодая девушка разбилась в Кировоградскойна трассе "Киев – Одесса". Ее автомобиль Porsche Cayenne врезался в бетонную стелу и загорелся, вследствие чего погибли два человека – Vikunciy и ее помощница.

О ДТП рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Кировоградской области.

Vikunciy разбилась в ДТП / Фото Instagram/Vikunciy

Авария произошла около 14:19 на автодороге М-05 на территории Голованевского района Кировоградской области. По предварительным данным, Porsche Cayenne двигался в направлении Одессы, когда водитель допустила выезд автомобиля за пределы проезжей части с последующим наездом на бетонную стелу.

Vikunciy погибла в ДТП / Фото Instagram/Vikunciy

"По факту ДТП следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", – сказано в сообщении.

Машина блогерши стала грудой металла

Накануне блогерша опубликовала фото, в котором рассказала о проблемах с колесом своей машины.

Vikunciy погибла в ДТП / Фото Instagram/Vikunciy

Люди в комментариях, подруги блогерши пишут, что она была светлым человеком, с которым легко было работать.

Популярная блогерша погибла в ДТП / Фото Instagram/Vikunciy

Кто такая блогерша Vikunciy

Погибшая девушка Виктория, которая вела блоги в ТикТок и Instagram под ником Vikunciy имела сравнительно большую аудиторию: более 600 тысяч подписчиков в ТикТок и более 200 тысяч в Instagram.

По информации"Телеграфа", в 2025 году она отгуляла громкую свадьбу в лакшери комплексе "SunRay" под Днепром. На свадьбе выступила популярная певица Надя Дорофеева. Имя своего мужа блогерша не раскрывала, как и никогда не показывала его фото в своих социальных сетях. На редких фото, где он все таки появляется, его лицо закрыто эмоджи.

Блогерша со своим мужем / Фото Instagram/Vikunciy

