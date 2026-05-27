Россия запустила 'Кинжалы' по Украине - где раздались взрывы

Во время воздушной тревоги мониторы и Воздушные силы ВСУ зафиксировали запуск российской аэробаллистической ракеты "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Россия запустила ракеты "Кинжал" по Украине

Оккупанты запустили гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

В Хмельницкой области во время атаки раздался взрыв

Вечером 27 мая российские оккупационные войска подняли в воздух истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

По их данным, в воздухе находятся сразу несколько российских самолетов МиГ-31К. Уже зафиксированы пуски ракет.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракеты "Кинжал". Сначала была зафиксирована скоростная воздушная цель в северной части Сумской области, которая двигалась по юго-западному курсу.

Впоследствии сообщалось о перемещении цели над Киевской областью в направлении Житомирщины, после чего ракета направлялась в сторону Житомира. В дальнейшем фиксировали движение ракеты в направлении Хмельницкой области, вероятной целью Воздушные силы ВСУ называли Староконстантинов.

"Прогремел взрыв в Хмельницкой области. Предварительно было применено 1 аэробаллистическая ракета 9-С-7760 "Кинжал", — отметили мониторы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров официально сообщил о системных ударах по Киеву в ответ на якобы террористические атаки Украины, предупредив США о намерениях России сосредоточиться на объектах управления и военных целях в столице.

Представительство ЕС в Украине заявило о планах оставаться в Киеве, несмотря на угрозы новых ударов по Киеву, назвав заявления РФ "шедевром лицемерия" и подчеркнув, что попытки запугать дипломатов и население не удаются.

Как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов предполагает, что Россия готовит повторный удар по Киеву с применением всего спектра ракетного вооружения, при этом атаки осуществляются одновременно с разных направлений для максимального давления.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

