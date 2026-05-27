Известный украинский актер потерял жену: что произошло

Популярный украинский актер Дмитрий Оскин переживает семейную трагедию- у него умерла супруга Лика.
Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий и актер Петр Мага.
"Театр Особистості выражает искреннее соболезнование нашему замечательному актеру Дмитрию Оськину по поводу тяжелой потери-смерти жены Лики. Пусть покоится с Богом", - написал он.
О своей трагедии актер пока не говорил. Кроме того, неизвестно от чего скончалась вторая половина украинского артиста.
О персоне: Дмитрий Оськин
Дмитрий Оськин родился 14 февраля 1958 года.
Известный украинский конферансье, актер. Был ведущим передачи "Мир компьютера" на телеканале ICTV (Украина).
