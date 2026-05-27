Чернигов - под ударом: дроны РФ атаковали город, прогремело минимум 15 взрывов

В результате атаки повреждено одно из предприятий города.

РФ устроила массированную атаку на Чернигов

В ночь на 27 мая Чернигов находился под массированным обстрелом вражеских дронов. В городе прозвучало более 15 взрывов. В результате повреждено одно из предприятий города. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"В городе прогремело около 15 взрывов. Повреждено одно из предприятий города. Информации о пострадавших не поступало", - написал он в Telegram.

Чиновник пока не предоставил больше информации об атаке РФ на город и ее последствиях.

Стоит отметить, что незадолго до обстрела Воздушные Силы предупреждали о движении дронов в направлении Чернигова и области.

Как писал Главред, в ночь на 26 мая российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате был поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Есть погибший и пострадавшие.

Ночью 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

По Белой Церкви РФ била Орешником, сотрудникам ГСЧС пришлось тушить 3 гаража.

Всего в Киеве пострадали 86 человек. Два человека погибли.

Россия угрожает "системными ударами" по Киеву - что известно

Как писал Главред, 25 мая глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров страна-агрессор Россия официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву, которые Москва называет ответом на якобы террористические атаки со стороны Украины против гражданского населения и объектов на территории РФ.

Кто такой Дмитрий Брижинский Дмитрий Брижинский - полковник Вооруженных сил Украины и бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Был начальником штаба и первым заместителем командира воинской части 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского. Брижинский непосредственно руководил обороной Чернигова и является его почетным гражданином. 17 февраля 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №19/2023-рп о назначении Дмитрия Брижинского начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области.

