Избавиться от мух в доме можно без химических спреев. Как лимон и гвоздика помогают быстро отпугнуть насекомых и почему этот метод так популярен.

Как избавиться от мух в доме

Летом через открытые окна в комнаты постоянно залетают мухи. Чтобы не покупать дорогие и вредные химические спреи, можно сделать простое домашнее средство. Для этого понадобятся только обычный лимон и сухая гвоздика, которую используют в качестве пряности. Мухи терпеть не могут сочетание этих ароматов и быстро улетают прочь. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает издание Blikk Rúzs, этот метод занимает всего две минуты и не требует больших усилий. Необходимо разрезать свежий лимон пополам и воткнуть в мякоть каждой половинки по 10–15 бутонов сухой гвоздики. Готовое средство кладут в маленькие тарелочки или блюдца.

Лучше всего держать такой лимон в местах, через которые мухи попадают в дом. Его стоит поставить на подоконник, у входной двери или на стол, где стоит миска со свежими фруктами.

Такая натуральная защита требует регулярного обновления, поскольку лимон постепенно высыхает и перестает пахнуть. Менять половинки на свежие нужно каждые 3–5 дней. Как только вы заметили, что аромат исчез, ловушку пора делать заново.

Этот лайфхак прекрасно работает и во время отдыха на природе или обеда на террасе. Чтобы разогнать мух вокруг стола, гвоздику в лимоне можно осторожно поджечь. Легкий дым создаст надежный барьер против мух, но делать это разрешено только на огнеупорной поверхности и под присмотром.

Существует еще один способ защитить свой дом с помощью распылителя. Для этого в бутылке смешивают стакан воды, стакан уксуса и несколько капель эфирного масла перечной мяты. Этой смесью обрабатывают оконные рамы и дверные косяки, чтобы мухи не хотели залетать внутрь.

Однако владельцам домашних животных следует быть очень осторожными с этим рецептом. Масло мяты токсично для кошек и собак. Если у вас дома живут питомцы, уксусно-мятный раствор использовать нельзя, поэтому лучше остановить свой выбор на абсолютно безопасном лимоне.

Об источнике: Blikk Rúzs Blikk Rúzs — это популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

