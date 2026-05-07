Зачем добавлять корицу в воду для мытья пола: новый тренд в экологичной уборке

Лайфхак с корицей для мытья пола стал вирусным в сети. Какой эффект дает эта специя и о каких предостережениях следует помнить владельцам домашних животных.

Корица для уборки

В социальных сетях набирает популярность необычный лайфхак — использование молотой корицы при уборке дома. Пользователи уверяют, что так называемая "коричная швабра" не только наполняет дом приятным ароматом, но и помогает поддерживать чистоту без агрессивной химии. Как это работает и о чем стоит знать владельцам домашних животных, рассказывает издание NLC.

Почему в воду добавляют корицу

Корица — это не только ароматная специя для выпечки. Она содержит коричный альдегид — вещество, обладающее природными антибактериальными свойствами. Оно способно подавлять рост бактерий, дрожжей и плесени.

Помимо дезинфекции, корица помогает в борьбе с вредителями. Ее интенсивный запах отпугивает муравьев, комаров и ос. Хотя научных подтверждений этому мало, многие люди используют корицу как барьер против насекомых в летний период.

Как приготовить раствор для уборки

Способ использования корицы максимально прост и не требует дорогих ингредиентов:

Наполните ведро теплой водой.

Добавьте небольшое количество моющего средства или стирального порошка.

Добавьте немного уксуса (он поможет избежать разводов).

Насыпьте одну столовую ложку молотой корицы.

Не стоит превышать дозировку специи. Слишком большое количество корицы может оставить налет на полу или изменить цвет светлых поверхностей.

Предостережение для владельцев животных

Несмотря на то, что этот метод натуральный, он подходит не всем. Владельцы кошек должны быть осторожны, ведь в больших концентрациях корица может нанести вред животным. Собаки переносят этот запах лучше, однако перед использованием стоит убедиться, что у вашего питомца нет аллергии или раздражения слизистых оболочек.

Альтернативы: эфирные масла

Если вам не нравится запах корицы, подобного эффекта можно достичь с помощью эфирных масел. Несколько капель в воду для мытья пола дадут разный результат:

Для защиты от насекомых: лаванда, орегано, лимон. Для борьбы с бактериями: чайное дерево, мята, лимон. Против грибка и плесени: кедр, бергамот, ромашка. Для антисептического эффекта: эвкалипт или сосна.

Использование таких природных средств — это простой способ сделать уборку более экологичной, а атмосферу в доме — уютнее.

NLC NLC.hu — это популярный венгерский онлайн-портал, посвященный образу жизни, отношениям, психологии, семье, культуре и повседневным темам. Сайт публикует статьи о здоровье, домашних животных, знаменитостях, бытовые советы и человеческие истории, ориентируясь на широкую аудиторию читателей. Портал входит в медиагруппу Central Mediacsoport и позиционируется как крупный онлайн-журнал, создающий материалы о повседневной жизни, вдохновении и актуальных событиях. Контент готовят журналисты и авторы, стремящиеся обсуждать темы, близкие обычным людям, и объяснять явления из жизни простым и понятным языком.

