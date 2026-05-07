Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в мае

Май — период активного роста и формирования головок чеснока.

Как подкармливать чеснок в мае / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему чеснок желтеет в мае

Чем его можно подкормить для лучшего роста

В мае чеснок активно растет. Однако часто бывает так, что листья внезапно начинают желтеть, что вызывает беспокойство у многих хозяев. Исправить это может одно удобрение, которое быстро восстановит его силу роста.

Главред решил разобраться, чем нужно подкормить чеснок в мае.

Почему листья чеснока желтеют

Май — это период интенсивного роста и формирования головок чеснока. В этот период его листья могут желтеть, сигнализируя о конкретных проблемах, которые влияют на размер и качество урожая, пишет deccoria.pl.

Одной из самых распространенных причин желтения листьев является неправильный pH почвы, который мешает растениям усваивать питательные вещества.

В частности, чеснок предпочитает нейтральную среду (pH от 6,5 до 7,5), но в кислой почве кончики его листьев начинают подсыхать и терять свой цвет.

Также желтые листья могут сигнализировать о:

дефиците питательных веществ;

избытке или недостке воды;

повреждении корней;

болезни или вредителях.

Чем можно подкормить чеснок в мае

Чтобы приготовить эффективное домашнее удобрение для чеснока, нужно взять древесную золу, молотые семена горчицы и смешать их в соотношении 1:1.

Древесная зола обеспечивает мощную дозу калия, фосфора, кальция и микроэлементов, что положительно влияет на размер головок и развитие корней.

В то же время горчица подавляет грибковые патогены и отпугивает вредителей, угрожающих растениям. Все это помогает чесноку хорошо расти и восстанавливать свой зеленый цвет.

Как правильно подкармливать чеснок

Приготовленную смесь нужно рассыпать по чесночным грядкам. Наносить ее следует не непосредственно на листья, а вокруг растений. Достаточно одного полного стакана удобрения на квадратный метр.

После внесения удобрения почву между рядами чеснока нужно тщательно разрыхлить, но на глубине не более 2-3 см. В конце чеснок нужно полить, чтобы полезные вещества быстрее достигли корней.

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных пользователей, и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

