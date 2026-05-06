Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

Руслан Иваненко
6 мая 2026, 21:38обновлено 6 мая, 23:04
Россия продолжила массированные удары по украинским регионам, несмотря на предложения о введении режима тишины.
Зеленский, ракета Фламинго
Президент заявил о зеркальных ответных мерах на дальнейшие атаки / Коллаж: Главред, фото УНИАН, ZN

Кратко:

  • Украина поддержала идею тишины и перемирия
  • Россия продолжила массированные атаки по регионам
  • Киев будет реагировать зеркально на действия врага

Президент Украины в вечернем обращении заявил, что Россия продолжила массированные удары по украинским регионам после инициативы Киева о полном прекращении огня.

По его словам, обстрелы фиксировались в течение дня в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях.

"Сегодня фактически каждый час поступают сообщения об ударах из разных регионов… Ни один вид своей военной активности Россия не прекратила", — отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина будет отвечать зеркально на дальнейшие действия РФ, в зависимости от развития ситуации в ближайшее время.

Также глава государства подчеркнул, что Украина остается открытой для дипломатии и передала предложение о прекращении огня, добавив, что российская сторона знает механизмы для контакта.

Президент подытожил, что отказ России от реального завершения войны лишь подтверждает необходимость ее прекращения:

"Украина готова работать ради мира и стремится достойно завершить эту войну. Россия довоевала до того, что даже их главный парад теперь зависит от нас. Это четкий сигнал — войну нужно завершать", — заявил он.

Может ли Украина нанести удар по параду в Москве 9 мая — мнение эксперта

Политолог Ярослав Божко в эфире Radio NV предположил, что Украина теоретически может рассматривать возможность удара по мероприятиям в Москве 9 мая. В то же время он подчеркнул, что такой шаг не имеет прямого военного смысла, но может иметь значительный политический эффект.

По его словам, любые инциденты во время парада, который ежегодно привлекает внимание миллионов россиян, могут восприниматься как признак потери контроля со стороны российских властей. Это способно повлиять на общественные настроения внутри РФ.

Эксперт также отметил, что подобные события могут подорвать доверие граждан к официальной риторике Кремля и усилить ощущение опасности, что, по его мнению, имеет существенный политический резонанс для российского общества.

Парад в Москве 9 мая — последние новости по теме

Как сообщал Главред, сразу в 15 регионах страны-агрессора России объявили о полной отмене военных парадов ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщает Astra.

Кроме того, в МИД страны-агрессора России из-за страха ударов по Москве 9 мая обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, пригрозив ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские беспилотники способны достичь Москвы даже во время парада 9 мая.

О личности: Ярослав Божко

Ярослав Божко — украинский политолог, глава Центра политических исследований "Доктрина". Он является активным комментатором политических событий в Украине и мире, часто выступает на радио и телевидении.

Ярослав Божко анализирует текущие политические процессы, давая экспертные оценки и прогнозы, и часто комментирует вопросы, связанные с международными отношениями, внутренней политикой Украины, а также вопросы войны с Россией.

Кроме того, он является спикером движения сопротивления оккупации на временно оккупированных территориях Украины "Жёлтая лента".

