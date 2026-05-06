В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

О чем идет речь в материале:
- Введение сбора для электромобилей в Украине пока преждевременно
- Дополнительные платежи логичны только при условии доминирования электромобилей
В Украине начали говорить о возможном введении ежемесячного дорожного сбора для электромобилей. О том, как работает такая практика в разных странах ЕС, рассказал в интервью Главреду глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий
По его словам, подход к налогообложению электромобилей в странах ЕС отличается и зависит от конкретного государства. В тех странах, где электротранспорт активно развивается, обычно нет дополнительных сборов, а во многих восточноевропейских странах, близких к Украине, наоборот действуют стимулы для его развития.
"Если же говорить о странах, которые уже достигли значительного количества электромобилей в парке, например Норвегии, то там действительно могут быть определенные сборы. Но это другая ситуация", — объяснил он.
В то же время Бучацкий отметил, что когда доля электромобилей становится доминирующей, в частности если они составляют около 80% продаж новых автомобилей и значительную часть автопарка, полное отсутствие каких-либо платежей становится нелогичным, поскольку это создает дисбаланс в системе.
"Но пока в Украине нет критического количества электромобилей на рынке, нет смысла брать за пример страны, где доля электромобилей уже очень высока, а логика налогообложения совсем другая", - подытожил он.
Налоги в Украине — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине пока нецелесообразно вводить отдельные налоги или сборы для владельцев электромобилей, поскольку их доля в общем автопарке остается незначительной, отметил руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.
В то же время международные партнеры настаивают на изменении подхода к налогообложению зарубежных онлайн-покупок — в частности, предлагают ввести НДС даже на недорогие посылки. По данным СМИ, это может быть одним из условий продления финансовой поддержки в рамках программы примерно на 8,1 млрд долларов.
Кроме того, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора, который теперь будет действовать еще в течение трех лет после официального завершения военного положения.
Другие новости:
- Будет ли Украина соблюдать перемирие 8-9 мая — СМИ раскрыли детали решения
- Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий
- Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится
О личности: Станислав Бучацкий
Станислав Бучацкий — украинский автомобильный эксперт, бизнес-консультант и общественный активист, соучредитель и председатель Института исследований авторынка. Специализируется на анализе автомобильного рынка, комментирует вопросы импорта авто, растаможивания и тенденций на рынке электромобилей, дает экспертные оценки изменениям в законодательстве и налоговом регулировании автомобильной отрасли. Бучацкий активно выступает в СМИ и специализированных изданиях, является автором аналитических материалов и советов по ввозу автомобилей в Украину, а также имеет практический опыт вождения с 2008 года и многочисленные путешествия, которые формируют его профессиональный взгляд на автомобильную тематику.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред