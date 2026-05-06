В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

Эксперт объяснил, стоит ли вводить налоги на электромобили в будущем, учитывая рост их доли на рынке и опыт других стран.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-hotyat-vvesti-nalog-na-elektrokary-chego-zhdat-i-kak-on-deystvuet-v-es-10762559.html Ссылка скопирована

Налог на электромобили — чего ждать украинцам и как это работает в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Введение сбора для электромобилей в Украине пока преждевременно

Дополнительные платежи логичны только при условии доминирования электромобилей

В Украине начали говорить о возможном введении ежемесячного дорожного сбора для электромобилей. О том, как работает такая практика в разных странах ЕС, рассказал в интервью Главреду глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий

По его словам, подход к налогообложению электромобилей в странах ЕС отличается и зависит от конкретного государства. В тех странах, где электротранспорт активно развивается, обычно нет дополнительных сборов, а во многих восточноевропейских странах, близких к Украине, наоборот действуют стимулы для его развития.

видео дня

"Если же говорить о странах, которые уже достигли значительного количества электромобилей в парке, например Норвегии, то там действительно могут быть определенные сборы. Но это другая ситуация", — объяснил он.

В то же время Бучацкий отметил, что когда доля электромобилей становится доминирующей, в частности если они составляют около 80% продаж новых автомобилей и значительную часть автопарка, полное отсутствие каких-либо платежей становится нелогичным, поскольку это создает дисбаланс в системе.

"Но пока в Украине нет критического количества электромобилей на рынке, нет смысла брать за пример страны, где доля электромобилей уже очень высока, а логика налогообложения совсем другая", - подытожил он.

Налоги в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине пока нецелесообразно вводить отдельные налоги или сборы для владельцев электромобилей, поскольку их доля в общем автопарке остается незначительной, отметил руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

В то же время международные партнеры настаивают на изменении подхода к налогообложению зарубежных онлайн-покупок — в частности, предлагают ввести НДС даже на недорогие посылки. По данным СМИ, это может быть одним из условий продления финансовой поддержки в рамках программы примерно на 8,1 млрд долларов.

Кроме того, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного сбора, который теперь будет действовать еще в течение трех лет после официального завершения военного положения.

Другие новости:

О личности: Станислав Бучацкий Станислав Бучацкий — украинский автомобильный эксперт, бизнес-консультант и общественный активист, соучредитель и председатель Института исследований авторынка. Специализируется на анализе автомобильного рынка, комментирует вопросы импорта авто, растаможивания и тенденций на рынке электромобилей, дает экспертные оценки изменениям в законодательстве и налоговом регулировании автомобильной отрасли. Бучацкий активно выступает в СМИ и специализированных изданиях, является автором аналитических материалов и советов по ввозу автомобилей в Украину, а также имеет практический опыт вождения с 2008 года и многочисленные путешествия, которые формируют его профессиональный взгляд на автомобильную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред