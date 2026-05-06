Ракеты способны нести ядерный заряд: в РФ внезапно начали испытания

Главное:
- Оккупанты начали ракетные испытания на Камчатке
- Из-за испытаний в Усть-Камчатском округе объявлены ограничения
Впервые за последние 1,5 года страна-агрессор Россия объявила о проведении ракетных испытаний на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.
На полигоне россияне проводят тестовые удары ракетами, способными нести ядерный заряд. На время этих испытаний людям и любой технике запретили пребывание и передвижение там.
"Минобороны РФ предупреждает жителей региона о проведении испытаний на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе в период с 6 по 10 мая включительно", — говорится в сообщении.
Что известно о полигоне "Кура"
Испытательный полигон Космических войск Воздушно-космических сил России "Кура" на Камчатке расположен в болотистой местности на реке Озерная, в 500 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского.
Может ли Путин нанести ядерный удар по Украине
Главред писал, что, по словам эксперта Андрея Золотарева, Путин действительно проявляет готовность к применению ядерного оружия. Диктатор готов переступить все допустимые границы и использовать ядерное оружие.
В России четко устами Путина неоднократно заявляли о том, что использование дальнобойного оружия на территории России будет расценено как непосредственное участие других стран в войне в Украине.
Ракетные испытания РФ — последние новости
Напомним, Главред писал, что в феврале 2025 года российские военные провели очередные учения по скрытому запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" на Поволжье.
Ранее сообщалось, что российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", вероятно, потерпела неудачу во время испытаний в сентябре 2024 года.
Накануне, в апреле 2022 года, российские оккупанты провели в Северной глубинке запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Поставленные перед стартом задачи были успешно выполнены в полном объеме.
Об источнике: МЧС России
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральное министерство России, в состав которого входят федеральная противопожарная служба, профессиональная аварийно-спасательная служба (ПАРС) и спасательные воинские формирования. В ведении МЧС России находятся и военизированные части, пишет Википедия.
