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"Ядерные угрозы не блеф": эксперт назвал условия, при которых Путин нажмет на "красную кнопку"

Марина Фурман
7 октября 2024, 12:37
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Политолог предостерег, что не стоит пренебрегать угрозами Путина и расценивать ядерные угрозы как блеф.
Путин, ядерное оружие
Путин может применить ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

С начала полномасштабного вторжения россияне регулярно пугают украинцев ядерным оружием. Угрозы появляются с определенной периодичностью и это вызывает немалую тревогу. Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев в интервью Главреду рассказал при каких условиях все же Путин может нажать на "красную кнопку".

Эксперт отмечает, что Путин действительно проявляет готовность к применению ядерного оружия.

"До середины августа я считал, что вероятность применения Россией тактического ядерного оружия является минимальной. И сегодня многие говорят, что Путин блефует. Но я прекрасно помню, как в январе 2022 года риторику Путина тоже расценивали как блеф. Сейчас слова Путина между строк читаются так, что он не блефует, а проявляет готовность к применению такого оружия.", - сообщает Андрей Золотарев.

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По словам политолога, Путин готов переступить все допустимые границы и использовать ядерное оружие, если США дадут зеленый свет для ударов дальнобойным оружием по территории РФ.

"В России четко устами Путина заявили о том, что использование дальнобойного оружия на территории России будет расценено как непосредственное участие Соединенных Штатов в войне в Украине. Примечательно, что это сказал не кто-то, кто завязывает шнурки, вроде Пескова, а именно Путин. Многие связывают такую риторику непосредственно с предупреждениями о применении россиянами ядерного оружия. Причем это сигнал Киеву, что атака конвенционным оружием на российскую территорию может привести к использованию Россией тактического ядерного оружия.", - рассказал Золотарев.

Эксперт подчеркивает, что США опасаются эскалации конфликта и возможных крайних мер со стороны Путина, таких как применение тактического ядерного оружия против украинской группировки в Курской области.

"Вероятность этого невысока, но не нулевая, поэтому подобный вариант не стоит сбрасывать со счетов", - отмечает Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Ядерный шантаж РФ - что известно

Напомним, израильский военный обозреватель Давид Шарп сообщал, что Россия все же способна применить ядерное оружие. Шарп отметил, что Россия сама осознает свою слабость как в конвенционной войне, так и в неконвенционной. Однако ее ядерный арсенал остается мощным аргументом.

25 сентября Владимир Путин объявил об изменениях в ядерную доктрину. В РФ теперь могут осуществить ядерную атаку на неядерные государства, которые получают поддержку от ядерных стран. В Кремле также заявили, что агрессия против России или Беларуси будет считаться основанием для применения ядерного оружия.

Впоследствии председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сообщил, что последние заявления Путина о пересмотре ядерной доктрины вызваны провалом стратегических в войне против Украины.

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