Судьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – Золотарев

Будущее войны во многом будет решаться 12 октября на встрече в формате Рамштайн, считает Андрей Золотарев.

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Трамп в силах сделать ставку на большую военную помощь Украине, если Кремль не примет его мирные инициативы – Золотарев / Главред

Мир в предвкушении президентских выборов в США, которые состоятся уже через месяц. Действующий глава государства Джо Байден уйдет на заслуженную пенсию, а кресло хозяина Белого дома займет либо его преемник Камала Харрис, либо республиканец Дональд Трамп.

Пока невозможно сказать, как изменится политика Вашингтона на международной арене в случае избрания кого-либо из двух кандидатов, однако понятно, что в развязанной Россией войне против Украины и Киев, и Москва будут принимать решения, оглядываясь на позицию новой американской администрации. Сценарии дальнейшего развития войны будут напрямую зависеть от внешнеполитического курса США.

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев проанализировал президентскую кампанию в США и объяснил, чего можно ожидать от Камалы Харрис и Дональда Трампа в Белом доме, назвал цель Кремля в войне РФ против Украины, рассказал, почему Соединенные Штаты не решаются оказать Киеву военную поддержку для перелома в войне, оценил вероятность применения Россией тактического ядерного оружия и смоделировал возможный ответ на такой шаг со стороны Запада.

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Мы наблюдаем, как Украина и Россия перед американскими выборами повышают ставки. Силы обороны наносят болезненные удары вглубь российской территории, а Кремль поднял вопрос своей ядерной доктрины. Идет борьба двух концепций: плана победы Украины и стремлений Кремля к заморозке войны. Чего ожидать в этой ситуации от США? Американцы будут принимать определенные решения уже сейчас, или все будет решаться новой администрацией?

Я думаю, что ключевые решения примет уже новая администрация США, а все будет решаться в 2025 году. Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента вряд ли сможет выполнить обещание решить судьбу войны в Украине еще до вступления на должность. Подобные заявления – риторика, которая похожа на охотничьи рассказы, которыми богата любая избирательная кампания.

Трудно ожидать и прорывных идей от Камалы Харрис, если она станет президентом. Судя по всему, Харрис в отношении Украины будет придерживаться той же политики, что и Джо Байден. Помогать ей будут представители команд Обамы и Клинтона. И тогда мы увидим типичный для Демократической партии политический курс. Причем уже с меньшими объемами финансирования и предоставления военной помощи. Курс очевиден: прожарка русского медведя на медленном огне.

Владимир Путин неспроста прямо заявил, что для России лучше избрание Харрис, чем Трампа. Политика Харрис понятна для Кремля, а вот курс Трампа – задача со многими неизвестными. Мы прекрасно помним, как в 2016 году после победы Трампа на президентских выборах в офисе ЛДПР открывали шампанское, а в Санкт-Петербурге его даже "приняли в казаки". Но Трамп не только не оправдал ожиданий России, но и предоставил Украине летальное оружие, тем самым нарушив негласное оружейное эмбарго, которое работало еще со времен Обамы.

Кремль, скорее всего, отвергнет идеи Трампа, направленные на завершение войны в Украине, считает Андрей Золотарев / ua.depositphotos.com

Трамп способен преподнести сюрпризы, чего и опасаются в Кремле. Очевидно, что Кремль, скорее всего, отвергнет его предложение относительно завершения войны, и тогда Трамп может сделать ставку на усиление военной помощи Украине.

Впрочем, нужно дождаться итогов выборов. Сейчас очень трудно предугадать, какой результат будет в ноябре. Даже среди американских экспертов никто определенно не может сказать, кто выйдет победителем.

Шансы Трампа и Харрис на президентское кресло равны?

Да, шансы равны. В Украине молодые люди, которые связаны с американским и британским посольством декларируют, что Камала Харрис уже на белом коне, однако картина не столь однозначна. Я прекрасно помню, как в 2016 году Хиллари Клинтон "рисовали" отрыв от Дональда Трампа в 8%, но в итоге победил Трамп.

Сегодня судьба выборов решается в 7 колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Последние соцопросы показывают, что в двух штатах лидирует Харрис, в трех – Трамп, и еще в двух штатах ситуация 50 на 50.

Харрис в случае своего избрания продолжит политику Байдена по Украине - Золотарев / ua.depositphotos.com

Скорее всего, Кремлю выгоден сценарий, при котором проигравший кандидат не признает победу оппонента. Чтобы победила не Харрис, а хаос в Соединенных Штатах. Возможно, это даже ключевая ставка Москвы.

В целом, выборы в США несут экзистенциальный характер: республиканцы-трамписты позиционируют демократов как сатанистов и ставленников теневого глубинного государства. Они акцентируют внимание на расследованиях, связанных с сыном Байдена, а о "демократах-сатанистах" рассказывает кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венс. Демократы, в свою очередь, нацелены на детрампизацию американского политического поля. Трамписты – очень неудобный соперник для демократов, и вопрос они ставят достаточно просто: либо мы, либо они.

Поэтому есть вероятность повторения в той или иной форме событий, которые мы наблюдали вокруг Капитолия в рамках президентских выборов 2020 года. Возможная ситуация отразится и на политике США в отношении Киева, поскольку если политический градус в Штатах зашкалит до критической отметки, будет уже не до Украины.

Кстати, Трамп очень удачно с точки зрения политических технологий использовал встречу с Владимиром Зеленским. Перед тем, как она состоялась, произошел обмен "любезностями": Зеленский прошелся по Венсу и замирениям, которые выдвигал Трамп, а Трамп в ответ раскритиковал Зеленского. Со своим заявлением выступил даже сын Трампа. И когда казалось, что встречи не будет, и Зеленскому придется еще раз встретиться с Байденом, чтобы компенсировать отсутствие встречи с Трампом, произошла неожиданность – Украина обратилась к Трампу с просьбой о встрече. Когда появилась первая информация об этом, я подумал, что Трамп, по советам своих политтехнологов, решил таки отказаться от обструкционистской позиции. Ведь в Штатах примерно 40% сторонников военной поддержки Украины, и примерно столько же противников. И категорическая позиция в такой ситуации отнимает политические баллы.

Далее мы увидели, как Трамп обнародовал это письмо и всем своим видом продемонстрировал, что Зеленский по его желанию прибыл в Трамп-тауэр. И, конечно, для нашего президента это был неприятный момент. Поэтому, я думаю, что в большем выигрыше от этой встречи все-таки Трамп. Поскольку конкретно в контексте президентской избирательной кампании Трамп показал себя с сильной позиции.

После президентских выборов возможен сценарий, похожий на штурм Капитолия - Золотарев / Википедия

Думаю, что отношения Зеленского и Трампа остаются непростыми. По идее, для Банковой более удобной и понятной кандидатурой является Харрис, чем сложный и экспрессивный Трамп. Но все будет решаться в США, а вероятность оспаривания выборов очень велика.

Вновь акцентирую внимание на том, что все будет решаться в 7 колеблющихся штатах. Один из таких штатов – Пенсильвания, где Зеленский был с визитом в Скрэнтоне (к слову, родном городе Байдена) на оружейном заводе боеприпасов. Губернатором Пенсильвании является Джордж Шапиро: у него хорошие личные отношения с Харрис и он должен был быть номинирован в вице-президенты США, однако кандидатуру не пропустили левые в рядах демократов. Шапиро поддерживает Израиль, а левые критически относятся к политике, которую проводит нынешний израильский премьер Беньямин Нетаньяху.

Так вот визит Зеленского на завод в Скрэнтоне демократы использовали как элемент своей предвыборной кампании. Поскольку там не было республиканцев, они подняли политический скандал, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон на этой волне даже потребовал отставки украинского посла в США Оксаны Маркаровой.

В данной ситуации можно сделать вывод, что любой исход выборов – выбор из двух зол. Ожидания политических изменений в Соединенных Штатах не связаны с оптимизмом. А Байден уже "хромая утка".

Джо Байден уже "хромая утка", он покинет Белый дом по итогу президентских выборов / ua.depositphotos.com

Появились сообщения, что премьер Венгрии Виктор Орбан собрался организовать "саммит" с якобы участием Владимира Зеленского и Владимира Путина. Также возникла китайско-бразильская "мирная инициатива", которую вдруг поддержала Швейцария. Как в дальнейшем будет действовать Россия? Возможно ли проведение условного пророссийского "саммита заморозки войны" в ответ на Саммит мира Украины?

Проведение подобного саммита возможно, но пока вероятность лишь гипотетическая. Ведь сейчас Россия владеет стратегической инициативой на фронте. Кремль делает ставку на то, что Украина в какой-то момент не выдержит, после чего Москва сможет навязать ей любые свои условия, граничащие с капитуляцией. Условие Кремля – заморозка войны. Зеленский очень четко артикулировал, что Киев такой сценарий не устроит, поскольку Россия соберется с силами и спустя время снова нанесет удар. И мы прекрасно помним чеченские войны, когда Россия после подписания мира спустя три года вернулась в Чечню.

Россия считает, что Украина в определенный момент не выдержит давления, и тогда Кремль навяжет свои условия сродни капитуляции - Золотарев / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Гипотетически проведение саммита по заморозке войны возможно в том случае, если США и Китай договорятся об одновременном давлении на Украину и Россию для завершения войны на базе этого сценария. В случае этого ни Киев, ни Москва не смогут устоять под давлением Вашингтона и Пекина. Ведь мы критически зависим от западных поставок вооружений, боеприпасов и финансовой помощи. До сих пор не закрыта и дыра в бюджете размером в 500 миллиардов гривен (12 млрд долларов). И в таких условия мы вряд ли можем вести себя как Израиль, который не обратил внимания на предостережения США относительно ударов по Хезболле. У Израиля все-таки больше независимости в подобных вопросах.

Судя по всему, Зеленский ставит перед собой задачу пересмотреть цели в войне. И 12 октября, когда в Германии состоится новая встреча в формате Рамштайн, на которой будут присутствовать президент США Байден, канцлер ФРГ Шольц и премьер Британии Стармер, во многом будет решаться судьба войны. Соединенные Штаты попытаются переложить бремя поддержки Украины на Германию и Великобританию, но они не в лучшей экономической, финансовой и военной форме, чтобы это потянуть. Думаю, что на встрече могут обсуждаться вопросы изменения целей войны и политической перезагрузки Украины.

Кроме того, в октябре ожидается и форум БРИКС. Вопрос мира будет больше зависеть от решений на Рамштайн и БРИКС, чем от итогов второго Саммита мира.

В сложившейся ситуации мне кажется странной политика США. С одной стороны Байден говорит, что война должна завершиться победой Украины, а с другой – никакой конкретики нет. Конкретно ничего не говорит и Харрис. У Трампа якобы есть план, но в чем он состоит, совершенно неясно.

Политики могут сколько угодно говорить, что у кого-то из них есть какой-то план, а Байден может даже заявлять о завершении войны победой Украины. Но конкретики действительно нет. Это политическая трескотня, сравнимая с цыганским гипнозом.

Кратко о президентских выборах в США / Инфографика: Главред

Позиции США в Европе войной против Украины поджимает Россия, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Китай. Штаты сталкиваются с серьезным геополитическим давлением со всех сторон. И совершенно непонятно, чем все это закончится для американцев в глобальной перспективе.

Действительно. Я пока не вижу внешнеполитической команды Харрис. Возможно, в ее команде останется действующий заместитель государственного секретаря Курт Кэмпбелл, автор концепции "поворота к Азии", который считает, что ключевым регионом для Соединенных Штатов является Тихоокеанский регион, а главные усилия нужно сосредоточить на геополитическом противостоянии и конкуренции с Китаем.

Эта позиция свидетельствует о том, что США не заинтересованы в больших потрясениях в России, а тем более ее военном разгроме. Американцы заинтересованы в оттягивании России от Китая, чтобы российское государство было нейтральным. Позиция отражается и на поддержке Украины. Обратите внимание на военную помощь: даже в момент максимальной поддержки помощь предоставляли ровно в таких объемах, чтобы Украина выстояла, не упала, но и не победила.

США заинтересованы в том, чтобы оттянуть Россию от Китая - Золотарев / УНИАН

И когда представители Пентагона говорят, что их арсеналы пусты, они немножко лукавят. К примеру, у США на хранении 5 тысяч танков Abrams, однако Украине поставили лишь 31 машину. Также у американцев около 5 тысяч военных самолетов. Конечно, хватает и техники 1950-1960-х годов, но есть и немало современных машин. Таких, как штурмовики А-10, или истребители F-16, которые снимаются с вооружения.

Становится очевидно, что у США и не было цели вооружить до зубов Украину, чтобы она очистила свою территорию и победила в этой войне. Суть стратегии – прожарка русского медведя на медленном огне. Разумеется, Байден не мог объявить об этом публично. Поэтому он так и не выполнил обещания предоставить Конгрессу план победы Украины.

Так ведь получается, что если США, к примеру, допустят заморозку войны в Украине или поражение Киева, это приведет к усилению России и Китая. И тогда Штаты все равно столкнутся с Китаем в том самом Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Да, столкновение США и Китая неизбежно. Дело в том, что Соединенные Штаты, пока почивали на лаврах глобального гегемона, совершили ряд стратегических ошибок. Китай с легкой руки американцев превратился в мировую фабрику. В свое время Штаты решили, что гораздо проще торговать, к примеру, виртуальными активами и интеллектуальной собственностью, а производством и промышленностью пусть занимаются китайцы. И не зря ведь появилась шутка о том, что Бог создал мир, а все остальное произвели китайцы.

Китай принимал поддержку с благодарностью. Экономические реформы Ден Сяопина ведь начинались лишь с 28 млрд долларов от хуацяо (выходцы из Китая, которые живут в других странах, - ред.), а США, следуя доктрине Генри Киссинджера, решили, что среди двух гигантов – СССР и Китая – для сотрудничества нужно выбрать именно Пекин.

И тут США вырастили себе конкурента.

Да, Соединенные Штаты вырастили на свою голову конкурента, у которого теперь появились большие геополитические амбиции. В Пекине давно говорят о биполярном мире, и ведут свою внешнюю политику довольно последовательно и целенаправленно. Китай позиционирует ее так: КНР – это экономический рост, мир и процветание, а США – диктат и война.

У Китай большие геоолитические амбиции, но пока он действует лишь мягкой силой, отметил Андрей Золотарев / ua.depositphotos.com

Здесь можно привести пример, как Китай работает с африканскими странами. Как известно, МВФ, когда выделяет деньги, выдвигает политические и социальные условия. Причем довольно жестко контролирует их соблюдение. А Пекин просто дает деньги, требуя соблюдения лишь технических моментов, таких как участие в проектах, к примеру, китайских специалистов и подрядчиков. Китайцы инвестируют в инфраструктуру.

И китайская дипломатия "чековой книжки" работает. Причем не только в Африке, но и в Европе. Вот Орбана у нас называют чуть ли не агентом Путина, однако сам он, скорее, больше делает ставку на Поднебесную и возможную победу Трампа. В подтверждение своих слов отмечу, что китайский завод BYD по производству электромобилей и гигантское предприятие, где делают аккумуляторы для электромобилей, строят именно в Венгрии. Даже мост Пупина через Дунай в Белграде построен на деньги китайцев. Это пример того, что китайцы за всем пристально следят и заходят туда, где брюссельские чиновники проявляют свою прижимистость.

Китай предлагает более лояльные условия, и эта политика дает свой эффект: если декларацию саммита в Бюргенштоке (саммит по Формуле мира Украины в Швейцарии, - ред.) одобрили чуть менее 100 государств, то китайско-бразильскую инициативу, как утверждает Пекин, подержали 110 стран.

Раньше казалось, что Китай не способен стать политическим мировым гегемоном. Но времена меняются: Китай усиливается, а позиции США ослабились. Как вы думаете, может ли КНР стать главным государством на международной политической арене?

Китайцы предпочитают не спешить, они не форсируют события. Пока они продвигают свои интересы при помощи экономики. Однако тревогу вызывает то, что Китай активно инвестирует и в военно-промышленный комплекс. Сегодня Военно-морской флот Китая обошел по численности состава американский флот. Потенциал судостроительных мощностей у Пекина уже больше, чем у Вашингтона.

Американцы в рамках деиндустриализации ведь думали, что все можно где-то купить, и потеряли свои возможности. Во времена Второй мировой войны Соединенные Штаты штамповали линкоры и авианосцы как пирожки: суда Liberty весом 10 тысяч тонн собирались за 72 часа. Впечатляюще, но сегодня этого уже нет.

Тем временем Пекин наращивает свое военное производство. И кто знает, как поведет себя Китай, возможно, уже после ухода Си Цзиньпина, когда Пекин действительно ощутит свою мощь. Пока Китай действует мягкой силой, но в дальнейшем возможны сюжетные повороты.

США почивали на лаврах гегемона и совершили ряд стратегических ошибок - Золотарев / Фото: president.gov.ua

Это может произойти, когда мягкая сила Китая достигнет своего предела?

Да. Китайцы действуют стратегически – разумно, без истерик и заламывания рук. Но когда они достигнут определенных промежуточных результатов, политика может измениться. Это как с Соединенными Штатами, которые в период противостояния с Советским Союзом были более осторожны в своих действиях и решениях.

Однако когда в Вашингтоне почувствовали, что они одни остались на вершине и стали "царем горы", тогда и начался сезон ошибок. Ирак, Афганистан, а теперь, возможно, и Украина.

Тем временем Россия снова вернулась к своим традиционным ядерным угрозам. Как вы думаете, способен ли Кремль на определенном этапе войны применить ядерное оружие? Или Москва может пойти на такой шаг только в том случае, если будет прямая угроза существованию государства или правящего режима?

В России четко устами Путина заявили о том, что использование дальнобойного оружия по территории России будет расценено как непосредственное участие Соединенных Штатов в войне в Украине. Примечательно, что это сказал не кто-нибудь, кто завязывает шнурки, вроде Пескова, а именно Путин. Многие связывают такую риторику конкретно с предупреждениями о применении россиянами ядерного оружия. Причем это сигнал Киеву о том, что атака конвенциональным оружием на российскую территорию может привести к использованию Россией тактического ядерного оружия.

До середины августа я считал, что вероятность применения Россией тактического ядерного оружия минимальна. И сегодня многие говорят, что Путин блефует. Но я прекрасно помню, как в январе 2022 года риторику Путина тоже расценивали как блеф. Слова Путина между строк читаются так, что он не блефует, а показывает готовность к применению такого оружия. И я бы советовал здесь не играть с огнем, поскольку удары дальнобойным оружием по России не станут геймченджером. Ведь даже если нам дадут 200-300 оперативно-тактических ракет ATACMS или даже, предположим, Taurus, все равно это не приведет к поражению России. Такая тактика не привела и к поражению Украины, даже несмотря на то, что Россия, по разным оценкам, за период полномасштабной войны обрушила на нас от 8 до 15 тысяч ракет. В том числе, и дальнобойных, таких как Х-101, которые летают на дальность более 2000 километров.

Удары ракетами ATACMS вглубь России не приведут к ее поражению в войне, полагает Золотарев / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

При этом США не дают разрешения применять свои ракеты вглубь России. Более того, я думаю, что и после 12 октября, когда состоится встреча в формате Рамштайн, такого разрешения все равно не будет. Если российские войска и дальше будут продвигаться на поле боя, в теории такое решение может появиться после американских президентских выборов.

Однако очень заметно, что США боятся эскалации конфликта и решения Путина пойти на крайние меры. Такие, как, например, применение тактического ядерного оружия по нашей группировке в Курской области. Вероятность этого невысокая, но и не нулевая, поэтому подобный вариант не стоит сбрасывать со счетов.

Но в то же время такие страны-партнеры России, как Китай, Бразилия и еще ряд государств, обнародовали заявление в ООН, в котором выступили против применения ядерного оружия. Напрямую о России в документе не говорилось, но ведь это – сигнал для Кремля, не так ли?

Да, это сигнал России. Страны Глобального Юга прекрасно понимают, что применение даже тактического ядерного оружия обрушит всю систему отношений, которая выстраивалась долгое время.

К тому же использование тактического ядерного оружия не принесет больших выгод и с военной точки зрения. Даже, к примеру, прорыв обороны при помощи тактического ядерного оружия не станет геймченджером. А вот реакция Глобального Юга, в первую очередь Пекина, будет нервной. И Кремль, как бы ни было, сегодня экономически зависит от Китая и Индии, с которыми у России большой товарооборот.

Россия позволяет себе настолько вызывающее поведение, потому что для нее открыты двери коммуникации с Глобальным Югом, который не поддерживает санкционный режим Запада. Но в случае применения ядерного оружия эти двери могут захлопнуться. Поэтому позиция вышеуказанных стран – не гуманизм, а прагматичный расчет. Ведь издержки от применения тактического ядерного оружия намного превышают выгоды.

Ядерные грозы Путина - не блеф, вероятность применения тактического ядерного оружия ненулевая, - Золотарев / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube,

Как может отреагировать Запад, если Кремль решится на применение тактического ядерного оружия? Ведь мы помним заявление того же бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о том, что в случае использования россиянами ядерного оружия Штаты нанесут удары по тому же Черноморскому флоту РФ. Насколько подобные сценарии реалистичны и применимы?

У Запада есть свои красные линии. Возможны сценарии применения тактического ядерного оружия или форсирования Днепра. Но все это может привести к непосредственному участию западного мира в войне.

Вот на примере ликвидации руководства Хезболлы мы увидели применение современных средств поражения. Использование Израилем противобункерных бомб показало, что у США и их союзников есть такие средства поражения, которые выходят за рамки наших представлений об эффективном оружии. В течение нескольких минут 80 корректируемых бомб JDAM весом в одну тонну были сброшены на пятачок в несколько десятков квадратных метров. Результат – 4-балльное землетрясение. А ведь бункер, который находится на глубине в несколько десятков километров, считался абсолютно защищенным местом.

Что такое JDAM Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы ("тупые" бомбы, англ. "dumb bombs") во всепогодные корректируемые ("умные", англ. "smart") боеприпасы, пишет Википедия. Комплект разработан в США. Первый из них выпущен в 1997 году фирмой Boeing. Программа разработки JDAM является объединённой программой ВВС США и ВМС США. JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится и компьютер с навигационным оборудованием. Принцип действия JDAM отличается от бомб с лазерным наведением и бомб с инфракрасным наведением, применению которых могут препятствовать неблагоприятные условия у поверхности земли (например, непрозрачность атмосферы вследствие пылевой бури). Во время операции НАТО против Югославии бомбардировщики B-2 Spirit с базы ВВС США Уитман, штат Миссури, в ходе операции сбросили более 650 бомб типа JDAM на объекты в Сербии. Было поражено 78% намеченных целей, при этом показатель надежности составил 96%.

Поэтому Запад в случае применения Россией тактического ядерного оружия может ответить конкретно конвенциональным оружием. Ядерный ответ способен привести к взаимному уничтожению, особенно если говорить о стратегическом ядерном оружии.

Мне кажется, пока Байден у руля в США, ядерного ответа не будет. Байден еще с 1970-х годов, фактически всю жизнь занимался вопросами ядерного сдерживания и ограничения вооружений. И эта тема – его сильная сторона. Когда говорят, что демократы – это Третья мировая война, я с этим не соглашаюсь, поскольку как раз таки Байден всю жизнь стремился к снижению рисков ядерного апокалипсиса. Он еще молодым конгрессменом встречался с министром иностранных дел СССР Громыко и обсуждал эти вопросы.

Таким образом, если Россия все-таки пойдет на применение тактического ядерного оружия, Соединенные Штаты в ответ могут нанести удары по так называемым центрам принятия решений в РФ?

Вполне возможно. Допустим, не по Москве, а по российским военным объектам в Севастополе или по базам в Калининграде.

И даже по бункерам?

Да. Но здесь мы уже уходим в сферу прикладной конспирологии, которая сейчас так модна. Пока что я не вижу необходимости для России в применении ядерного оружия, поскольку ситуация в войне складывается относительно по ее плану. И прибегать к ядерному оружию, если удается добиваться своих целей конвенциональным оружием, незачем.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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