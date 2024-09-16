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Путин ездил к шаманам, чтобы получить разрешение применить "ядерку" - Der Spiegel

Анна Ярославская
16 сентября 2024, 09:29
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Российский диктатор Владимир Путин мог посетить Монголию для встреч с шаманами. Не исключено, что он говорил о войне с Украиной.
Путин, шаманы
Путин якобы ездил на
​​​​​​"совещание" с шаманами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Российский диктатор Владимир Путин ездил в Монголию к шаманам спрашивать разрешение на применение ядерного оружия. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на российского писателя и журналиста, экс-главреда "Дождя" Михаила Зыгаря.

По его словам, Путин ездил "встретиться с шаманами" и попросить у них "благословение на применение ядерного оружия".

"Ходят слухи, что Путину необходимо благословение шаманов, чтобы применить ядерное оружие. Без одобрения он не мог пойти на такой серьезный шаг, боясь разгневать духов. И он якобы вернулся из Монголии довольным", - сообщил Зигар.

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При этом он уточнил, что "эта версия звучит как большая фантазия".

"Ни один из моих источников не может ее подтвердить. Однако встреча с монгольскими шаманами вроде бы имела место", - отметил он.

Зигар добавил, что Монголия и Тува, куда недавно ездил Путин, считаются "родиной самых могущественных шаманов мира".

Российский писатель также утверждает, что до начала российского вторжения в Украину Путин много консультировался с мистиками. Они якобы заверили его в военной победе.

Кто такой Михаил Зыгарь

Михаил Зыгарь - российский писатель, режиссёр, политический журналист, военный корреспондент, пишет Википедия.

Зыгарь начал карьеру в журналистике в издательском доме "Коммерсантъ" (2000—2009), где специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009—2010 годах был заместителем главного редактора журнала "Русский Newsweek". В 2010—2015 годах — главный редактор телеканала "Дождь".

Автор книг, посвященных политическим событиям в России: "Вся кремлёвская рать" (2015), "Империя должна умереть" (2017), "Все свободны" (2021).

Отметим, Путин давно известен своим особым отношением к мистике. СМИ писали о том, что кремлевский диктатор и экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу увлекаются шаманскими обрядами.

Журналисты-расследователи утверждают, что Путин даже омолаживается нетрадиционными методами. В частности, он принимает ванны из экстракта рогов оленей. Причем открыл для Путина пантовые ванны именно Шойгу.

"В графике Путина периодически возникают промежутки, во время которых он куда-то пропадает. В какой-то момент Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов - не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе о том, что будто купание в пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость", - рассказали журналисты.

Ядерные угрозы Путина - последние новости

Глава Кремля Владимир Путин на самом деле не готов применить ядерное оружие. Его риторика – стандартная тактика, которую Москва задействует против Запада. Путина окутал страх, а сам он знает, что против применения ядерного оружия на поле боя выступают Китай и Индия, от которых зависит Россия. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США, генерал Дэвид Петреус скептически оценил вероятность российского ядерного удара. Американский генерал высказал мнение, что сегодня отсутствуют основания говорить о вероятности использования Россией даже тактического ядерного оружия, не говоря уже о стратегическом.

Директор ЦРУ Уильям Бернс убежден, что осенью 2022 года был реальный риск применения ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным против Украины. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на такое заявление.

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