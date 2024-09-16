Путин ездил к шаманам, чтобы получить разрешение применить "ядерку" - Der Spiegel

Российский диктатор Владимир Путин мог посетить Монголию для встреч с шаманами. Не исключено, что он говорил о войне с Украиной.

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Путин якобы ездил на

​​​​​​"совещание" с шаманами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Российский диктатор Владимир Путин ездил в Монголию к шаманам спрашивать разрешение на применение ядерного оружия. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на российского писателя и журналиста, экс-главреда "Дождя" Михаила Зыгаря.

По его словам, Путин ездил "встретиться с шаманами" и попросить у них "благословение на применение ядерного оружия".

"Ходят слухи, что Путину необходимо благословение шаманов, чтобы применить ядерное оружие. Без одобрения он не мог пойти на такой серьезный шаг, боясь разгневать духов. И он якобы вернулся из Монголии довольным", - сообщил Зигар.

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При этом он уточнил, что "эта версия звучит как большая фантазия".

"Ни один из моих источников не может ее подтвердить. Однако встреча с монгольскими шаманами вроде бы имела место", - отметил он.

Зигар добавил, что Монголия и Тува, куда недавно ездил Путин, считаются "родиной самых могущественных шаманов мира".

Российский писатель также утверждает, что до начала российского вторжения в Украину Путин много консультировался с мистиками. Они якобы заверили его в военной победе.

Кто такой Михаил Зыгарь Михаил Зыгарь - российский писатель, режиссёр, политический журналист, военный корреспондент, пишет Википедия. Зыгарь начал карьеру в журналистике в издательском доме "Коммерсантъ" (2000—2009), где специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009—2010 годах был заместителем главного редактора журнала "Русский Newsweek". В 2010—2015 годах — главный редактор телеканала "Дождь". Автор книг, посвященных политическим событиям в России: "Вся кремлёвская рать" (2015), "Империя должна умереть" (2017), "Все свободны" (2021).

Отметим, Путин давно известен своим особым отношением к мистике. СМИ писали о том, что кремлевский диктатор и экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу увлекаются шаманскими обрядами.

Журналисты-расследователи утверждают, что Путин даже омолаживается нетрадиционными методами. В частности, он принимает ванны из экстракта рогов оленей. Причем открыл для Путина пантовые ванны именно Шойгу.

"В графике Путина периодически возникают промежутки, во время которых он куда-то пропадает. В какой-то момент Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов - не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе о том, что будто купание в пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость", - рассказали журналисты.

Ядерные угрозы Путина - последние новости

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