Путин и Шойгу "омолаживаются" в кровавых ваннах из рогов оленей - СМИ

Желание править и жить как можно дольше так овладело президентом РФ, что он не прочь нырнуть в ванную с кровью без каких-либо гарантий результата.
Президент страны-агрессора России Владимир Путин в этом году разменяет уже восьмой десяток, но выглядит для своих лет он достаточно неплохо. Пластические хирурги считают, что хозяин Кремля неоднократно делал операции. В частности, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал, что Путину изменили нос и безвольный подбородок, сделали пластику век. Кроме того, за состоянием российского президента следят целые научно-исследовательские институты. А как утверждают журналисты-расследователи, Путин применяет еще и нетрадиционную медицину. В частности, принимает ванны из экстракта рогов оленей.
Как говорится в расследовании издания Проект к 70-летию Путина, президента РФ всегда сопровождают врачи. В ноябре 2016-го Путин не появлялся на публике пять дней. И в этот период в сочинский санаторий Русь заселились сразу 12 медиков. К 2019 году Путина сопровождали уже в среднем девять врачей.
Чаще всего с Путиным ездит онколог Евгений Селиванов, который также занимался проблемами щитовидной железы. Его называют "врачом, который может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические".
Журналисты отмечают, что в России ничего не знают о здоровье своего президента.
Читайте такжеПять диагнозов для Путина: чем болеет президент страны-агрессора, скрываясь в бункере на АлтаеИздание также рассказывает об интересе Путина к ваннам из экстракта пантов (мягких незакостенелых рогов маралов). Открыл для Путина пантовые ванны нынешний глава Минобороны РФ и бывший глава МЧС Сергей Шойгу. В середине нулевых он впервые привез президента на Алтай и убедил его в пользе процедуры. Пантовые ванны якобы улучшают работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу.
"В графике Путина периодически возникают промежутки, во время которых он куда-то пропадает. В какой-то момент Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов - не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе о том, что будто купание в пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость", - рассказали журналисты.
"Иными словами, желание править и жить как можно дольше так овладело президентом РФ, что он не прочь нырнуть в ванную с кровью без каких-либо гарантий результата", - говорится в расследовании.
Как сообщал Главред, экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента Путина Юрий Швец заявлял, что президент РФ страдает болезнью, которая связана с памятью, психикой и ментальностью человека. До последнего времени она считалась неизлечимой.
Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер заявил, что президент России Владимир Путин скорее всего имеет двойников, а настоящему хозяину Кремля делают пластические операции, чтобы он был похож на них.
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