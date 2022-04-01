УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин и Шойгу "омолаживаются" в кровавых ваннах из рогов оленей - СМИ

1 апреля 2022, 13:00

Желание править и жить как можно дольше так овладело президентом РФ, что он не прочь нырнуть в ванную с кровью без каких-либо гарантий результата.

1616325435-9397.jpg
Открыл для Путина пантовые ванны Сергей Шойгу / Фото kremlin.ru

Президент страны-агрессора России Владимир Путин в этом году разменяет уже восьмой десяток, но выглядит для своих лет он достаточно неплохо. Пластические хирурги считают, что хозяин Кремля неоднократно делал операции. В частности, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал, что Путину изменили нос и безвольный подбородок, сделали пластику век. Кроме того, за состоянием российского президента следят целые научно-исследовательские институты. А как утверждают журналисты-расследователи, Путин применяет еще и нетрадиционную медицину. В частности, принимает ванны из экстракта рогов оленей.

Как говорится в расследовании издания Проект к 70-летию Путина, президента РФ всегда сопровождают врачи. В ноябре 2016-го Путин не появлялся на публике пять дней. И в этот период в сочинский санаторий Русь заселились сразу 12 медиков. К 2019 году Путина сопровождали уже в среднем девять врачей.

Чаще всего с Путиным ездит онколог Евгений Селиванов, который также занимался проблемами щитовидной железы. Его называют "врачом, который может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические".

Журналисты отмечают, что в России ничего не знают о здоровье своего президента.

Читайте такжеПять диагнозов для Путина: чем болеет президент страны-агрессора, скрываясь в бункере на АлтаеИздание также рассказывает об интересе Путина к ваннам из экстракта пантов (мягких незакостенелых рогов маралов). Открыл для Путина пантовые ванны нынешний глава Минобороны РФ и бывший глава МЧС Сергей Шойгу. В середине нулевых он впервые привез президента на Алтай и убедил его в пользе процедуры. Пантовые ванны якобы улучшают работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу.

"В графике Путина периодически возникают промежутки, во время которых он куда-то пропадает. В какой-то момент Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов - не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе о том, что будто купание в пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость", - рассказали журналисты.

"Иными словами, желание править и жить как можно дольше так овладело президентом РФ, что он не прочь нырнуть в ванную с кровью без каких-либо гарантий результата", - говорится в расследовании.

Как сообщал Главред, экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента Путина Юрий Швец заявлял, что президент РФ страдает болезнью, которая связана с памятью, психикой и ментальностью человека. До последнего времени она считалась неизлечимой.

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер заявил, что президент России Владимир Путин скорее всего имеет двойников, а настоящему хозяину Кремля делают пластические операции, чтобы он был похож на них.

Другие новости:

viber
новости России Владимир Путин Сергей Шойгу Путин новости Путин болен
Реклама
Популярное
На кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучникаНа кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучника Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в миреАстролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в мире В Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орковВ Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орков Когда Украина победит: нумеролог назвал дату ключевого событияКогда Украина победит: нумеролог назвал дату ключевого события Раскрыты уникальные свойства лимона: известный диетолог настоятельно рекомендует есть его каждый деньРаскрыты уникальные свойства лимона: известный диетолог настоятельно рекомендует есть его каждый день

Последние новости

13:40

Россиянам не хотят продавать вещи за границей - нужно писать расписку

13:36

10 стран Европы с бесплатным проездом – поезда и автобусы

13:29

В элитах Кремля начинаются разборки: Путин изолировался, а РФ ждет газовая война с Западом – МВД

13:24

"Не смогла найти общий язык с мужем": Тодоренко шокировала ответом, почему молчит о войне в Украине

13:11

"Мы уже Северная Корея": в РФ учитель сказала детям правду о войне в Украине и загремела за решеткуВидео

Реклама
13:07

Украинский десантник мастерски сбил два новеньких российских Су-34Видео

13:00

Путин и Шойгу "омолаживаются" в кровавых ваннах из рогов оленей - СМИВидео

12:57

Путину нужна эффектная победа в Украинемнение

12:54

Украина арестовала российские самолеты "Руслан"

12:49

Украина и Россия начали новые переговорыВидео

12:45

Если Россия зарубит поставки газа в Европу, Германия конфискует "дочки" Газпрома и Роснефти – СМИ

12:38

В Мариуполе оккупанты зверски убили маму и братика трагически погибшей 11-летней гимнасткиВидео

12:25

Сгорели вместе с танками и Градами: ВСУ уничтожили на Запорожье десятки российских оккупантов

12:23

Выходные на майские праздники в Украине: сколько дополнительных дней отдыха ожидать украинцам

12:13

Восхитительные закусочные конвертики из лаваша всего из двух ингредиентов: невероятно вкусноВидео

12:12

Бои тяжелые, но ВСУ продвигаются к Херсону - облсоветВидео

11:55

Save Ukraine - #StopWar: каким запомнится международный телемарафон в поддержку Украины

11:54

"Взрывайте минометы, нам нужны фото": оккупанты уничтожают свою технику и выдают ее за украинскуюВидео

11:42

Россия привезла 300 боевиков Асада из Сирии и отправит их на войну с Украиной – The New York Times

11:39

"Это знает весь шоу-бизнес": Панин рассказал о нетрадиционной ориентации Баскова, показав его в объятьях Кадырова

Реклама
11:34

Путин уже проиграл и стал слабой и маленькой фигурой - глава британской разведки

11:30

В ОП заверили, что Украина не будет подписывать никаких договоров до отвода российских войск

11:28

Австрия принимает украинских беженцев: как попасть в страну и куда обращаться

11:23

Россия готовится ко второму раунду войны: отменяется ли штурм Киевамнение

11:13

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение

11:10

Россияне испугались войны: в МВД ответили на фейки РФ об "авиаударе по нефтебазе" и панику в БелгородеВидео

10:49

Окружение Путина может его убить или отстранить от власти – бывший глава разведки Британии

10:46

"Половина Украины говорит на русском": Могилевская предложила сделать три государственных языка, но поплатилась

10:30

Гороскоп на завтра, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги

10:26

Надвигается сильное похолодание и снег: в каких регионах Украины резко ухудшится погода

10:26

Враг вышел из Броварского района на Киевщине, ВСУ проводят зачистку

10:06

"Что-то вроде Северной Кореи": экс-премьер Швеции предупредил о новых планах Кремля в Украине

09:31

Сам остановил колонну и взял в плен офицера РФ: украинский десантник героически отличился в бою

09:27

Лазарева суббота 2022: что нельзя делать, традиции дня

09:26

Разведка Британии: уменьшения активности РФ нет, Чернигов и Киев - под ракетными ударами

09:11

Путин попал в ловушку США: война в Украине для России становится слишком дорогим удовольствиеммнение

08:35

Историческая победа ВСУ в битве за Киев: Бутусов заявил о переломном моменте в войне

07:54

Минус три бомбардировщика и один истребитель: ВСУ на Харьковщине за сутки сбили четыре самолета

07:11

В российском Белгороде вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе

07:01

ВСУ освободили от оккупантов 11 населенных пунктов на Херсонщине

Реклама
06:37

Три ноги путинизма: как лишить Россию зубов и заставить остановить войну в Украинемнение

06:29

Оккупантов, рывших окопы в Чернобыле, в Украине предложили номинировать на премию ДарвинаВидео

06:15

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2022: Львам – интриги, Весам – деньги, Козерогам – важное известие

05:59

Везла гуманитарную помощь в Чернигов: оккупанты расстреляли студентку НПУ им. М. Драгоманова

05:33

Путин собирает армию из 134,5 тысячи срочников

05:04

Грузия присоединяется ко всем введенным против РФ международным санкциям

04:41

РФ перебрасывает войска из Грузии в Украину - британская разведка

04:26

С подиума на передовую: звезда показов Prada и Lacoste пошел служить в ВСУ

03:44

Под Киевом "покрошили" тихоокеанских морпехов: в РФ признали потериВидео

02:56

Смертоносное оружие для ВСУ: Британия хочет вооружить Украину мощными САУ-"убийцами"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять