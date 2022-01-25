Двойники Путина: пластический хирург объяснил, как отличить настоящего президента РФ от "копии"

Владимир Путин выглядит молодо, им занимаются косметологи и пластические хирурги / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин скорее всего имеет двойников, а настоящему хозяину Кремля делают пластические операции, чтобы он был похож на них. Такое мнение озвучил во время чата на Главреде пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер.

По его словам, внешне Путин выглядит достаточно молодо. Им активно занимаются косметологи и пластические хирурги.

"Чаще всего мы видим именно трансформированного президента РФ. Кроме того, звучали заявления о том, что уже изобретены генетические средства по увеличению продолжительности жизни. Уже можно вмешиваться в геном человека, трансформировать его. Поэтому внешне Путин выглядит достаточно молодо. Но все эти методы хоть и инновационные, но они недостаточно исследованы, и у многих людей их использование приводило к онкологии", - отметил Слоссер.

По мнению хирурга, двойники у Путина несомненно есть. Он считает, что этих людей отправляют на какие-то встречи в регионы и так далее.

"Зачастую можно заметить разницу в каких-то нюансах внешности, потому проще настоящего Путина подогнать под стандарты двойника. И это может быть одной из причин пластических операций, то есть они делаются не только с целью омоложения, но и для того, чтобы сделать Путина более похожим на двойников", - сказал Слоссер.

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Как отличить настоящего Путина от двойника

По словам пластического хирурга, сейчас сложно сказать, как узнать настоящего Путина.

"Отмечу лишь одно: очень сложно изменить форму ушной раковины. Нос, глаза и все остальное гораздо проще переделать, чем уши", - сказал Слоссер.

Как сообщал Главред, еще в 2015 году в Сеть выложили "классификацию двойников" президента РФ Владимира Путина. Был там и "Путин для телевизора", и "Путин для переговоров", и "Путин для поездок по стране".

Двойники Путина / Фото Twitter Andrew Shapovalov

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