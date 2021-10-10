Стабильная деградация: сокурсник Путина рассказал об опасной болезни президента РФ

Юрий Швец рассказал о болезни Владимира Путина / politolog.net

Президент РФ Владимир Путин страдает болезнью, которая связана с памятью, психикой и ментальностью человека, заявил его сокурсник Юрий Швец.

Как подчеркнул он в эфире Апострофу TV, до последнего времени она считалась неизлечимой.

"Хотя от нее скоропостижно не умирают, но деградация происходит достаточно стабильно, в течение несколько лет она заметно делает человека недееспособным, неспособным принимать решения", - говорит собеседник.

Он убежден в том, что хозяин Кремля серьезно болен и он проходит интенсивный курс лечения.

"Причем постоянно, и при помощи которого удается то ли стабилизировать, а то и улучшить его состояние. Потом он опять возвращается и происходит релапс (рецидив - ред.)", - утверждает сокурсник президента РФ.

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Он также считает, что причина множества пластических операций Путина связана с "комплексом неполноценности" и неблагополучным состоянием его психики.

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"Вы посмотрите на его фотографии, когда он там в школе учился та, даже, когда он носил чемоданы с общака. Маленький, плюгавенький, неказистый, девушки его не любили. И теперь, имея эти миллиарды, он хочет выглядеть как Ален Делон, чтобы фигура у него была, как у Терминатора. Отсюда вот этот ботокс несчастный, и все прочее. Каблуки на туфлях и полеты во сне и наяву со стерхами, ныряния на трехметровую глубину с аквалангом, ну и так далее", - добавил Швец.