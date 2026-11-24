В ведомстве сослались на статью 51 Устава ООН и указали, кто на самом деле подвергает опасности ливийские порты.

https://glavred.info/world/pretenzii-iz-za-potoplennogo-korveta-rf-chto-mid-ukrainy-otvetil-livii-10814888.html Ссылка скопирована

В МИД Украины ответили Ливии на претензии из-за уничтожения российского корвета / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНН

Что заявил Георгий Тихий:

Удары Украины - самооборона по статье 51 Устава ООН

Вопросы об инцидентах в портах МИД переадресовал России

Киев уважает суверенитет Ливии и ценит отношения с ней

Украина никого не втягивает в войну и никуда ее не переносит, а ее удары направлены только против агрессора. Так в МИД ответили Ливии, которая требует объяснений после атаки украинских морских дронов на российский корвет "Меркурий" в порту Бенгази.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

видео дня

По словам дипломата, Украина защищается от страны-агрессора РФ и действует в рамках международного права.

"Украина защищается от вооруженной агрессии Российской Федерации. Наши действия - это реализация неотъемлемого права на самооборону, закрепленного статьей 51 Устава ООН", - сказал Тихий.

Какие цели Украина считает законными

Спикер пояснил, что Украина имеет полное право бить по законным военным целям. Это российские военные корабли, грузовые суда с военной техникой и ресурсами, а также танкеры теневого флота, которые обеспечивают военную машину России.

По его словам, Киев соблюдает нормы международного гуманитарного права и старается избегать побочного ущерба.

"Украинские удары соответствуют международному праву и международному гуманитарному праву. Мы придерживаемся принципа пропорциональности и минимизируем любые сопутствующие риски", - подчеркнул он.

Тихий назвал эти действия ответом на годы системного и брутального российского террора против украинцев. Он также напомнил, что право на самооборону не привязано к конкретной территории.

"Международное право не ограничивает право на самооборону местом, где происходит ответ на агрессию: на территории напавшего государства, на территории агрессора или в международных водах", - добавил спикер.

Кто создает угрозу для Ливии

Вопросы об инцидентах в ливийских портах в МИД предложили адресовать Москве.

"Что же касается инцидентов в портах, вопрос стоит адресовать России, которая использует гражданскую инфраструктуру третьих стран для своих военных целей и подвергает их опасности", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что источником опасности для Ливии стали именно российские суда.

"Угрозу для Ливии создали именно российские военные корабли и российские перевозчики оружия, регулярно туда прибывающие", - подчеркнул Тихий.

По его словам, Россия системно использует военное присутствие и логистическую инфраструктуру за рубежом, в частности в Африке, чтобы наращивать возможности для войны против Украины. При этом Киев не стремится навредить Ливии.

"Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии. Отмечаем, что действия Украины направлены на противодействие российской вооруженной агрессии и не преследуют цель вреда Ливии или ее народу", - подытожил представитель МИД.

Чего требует Ливия

МИД Ливии ранее осудил любые иностранные военные операции на территории страны и в ее территориальных водах. В ведомстве ждут от Киева официальных объяснений и обещают принять дипломатические и правовые решения по итогам расследования.

Власти востока Ливии заявили, что страна не является стороной российско-украинской войны, сообщает Al Jazeera. Миссия ООН по поддержке в Ливии призвала к независимому расследованию инцидента.

Морской дрон Magura / Инфографика: Главред

Законны ли удары Украины по российским судам вдали от фронта?

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в интервью Главреду говорил, что удары по судам, работающим на Кремль, не выходят за рамки закона. По его мнению, недовольство таких атак в первую очередь вызывают у тех, кто на этом зарабатывает.

"Все происходит в рамках норм закона. Кто помогает России? Те, кто зарабатывает деньги", - отметил эксперт.

Комментируя обеспокоенность Турции ударами по танкерам в международных водах, аналитик напомнил о статусе исключительной экономической зоны.

"Исключительная экономическая зона - это территория на море, на которую не распространяется национальный суверенитет", - пояснил Лакийчук.

Говоря о танкерах теневого флота под флагами Ганы, Габона и других стран, эксперт обратил внимание, что формальных претензий от этих государств тогда не поступало.

"Давайте хотя бы ноту протеста от Ганы сначала увидим, ведь пока ее нет", - сказал он.

Удар по корвету Меркурий - новости

Как сообщал Главред, 22 ноября в порту Бенгази на востоке Ливии прогремели взрывы на российском военном корабле. Издание Naval News сообщило, что после взрыва на борту российского корвета в Ливии вспыхнул масштабный пожар. Корабль относится к проекту 20380 и формально числится в составе Черноморского флота РФ.

Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил военных за сложную операцию у берегов Ливии. Он заявил, что корвет оказался на дне, и анонсировал новые морские операции Украины. Заслугу в поражении кораблей глава государства приписал СБУ и подразделениям Сил обороны.

В Кремле на удары отреагировали жалобами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на заявления Киева об атаках у берегов Ливии. Также он призвал страны Балтии воздействовать на Киев из-за атаки на российский сухогруз в Балтийском море.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред