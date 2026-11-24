Что заявил Георгий Тихий:
- Удары Украины - самооборона по статье 51 Устава ООН
- Вопросы об инцидентах в портах МИД переадресовал России
- Киев уважает суверенитет Ливии и ценит отношения с ней
Украина никого не втягивает в войну и никуда ее не переносит, а ее удары направлены только против агрессора. Так в МИД ответили Ливии, которая требует объяснений после атаки украинских морских дронов на российский корвет "Меркурий" в порту Бенгази.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.
По словам дипломата, Украина защищается от страны-агрессора РФ и действует в рамках международного права.
"Украина защищается от вооруженной агрессии Российской Федерации. Наши действия - это реализация неотъемлемого права на самооборону, закрепленного статьей 51 Устава ООН", - сказал Тихий.
Какие цели Украина считает законными
Спикер пояснил, что Украина имеет полное право бить по законным военным целям. Это российские военные корабли, грузовые суда с военной техникой и ресурсами, а также танкеры теневого флота, которые обеспечивают военную машину России.
По его словам, Киев соблюдает нормы международного гуманитарного права и старается избегать побочного ущерба.
"Украинские удары соответствуют международному праву и международному гуманитарному праву. Мы придерживаемся принципа пропорциональности и минимизируем любые сопутствующие риски", - подчеркнул он.
Тихий назвал эти действия ответом на годы системного и брутального российского террора против украинцев. Он также напомнил, что право на самооборону не привязано к конкретной территории.
"Международное право не ограничивает право на самооборону местом, где происходит ответ на агрессию: на территории напавшего государства, на территории агрессора или в международных водах", - добавил спикер.
Кто создает угрозу для Ливии
Вопросы об инцидентах в ливийских портах в МИД предложили адресовать Москве.
"Что же касается инцидентов в портах, вопрос стоит адресовать России, которая использует гражданскую инфраструктуру третьих стран для своих военных целей и подвергает их опасности", - заявил он.
Дипломат подчеркнул, что источником опасности для Ливии стали именно российские суда.
"Угрозу для Ливии создали именно российские военные корабли и российские перевозчики оружия, регулярно туда прибывающие", - подчеркнул Тихий.
По его словам, Россия системно использует военное присутствие и логистическую инфраструктуру за рубежом, в частности в Африке, чтобы наращивать возможности для войны против Украины. При этом Киев не стремится навредить Ливии.
"Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии. Отмечаем, что действия Украины направлены на противодействие российской вооруженной агрессии и не преследуют цель вреда Ливии или ее народу", - подытожил представитель МИД.
Чего требует Ливия
МИД Ливии ранее осудил любые иностранные военные операции на территории страны и в ее территориальных водах. В ведомстве ждут от Киева официальных объяснений и обещают принять дипломатические и правовые решения по итогам расследования.
Власти востока Ливии заявили, что страна не является стороной российско-украинской войны, сообщает Al Jazeera. Миссия ООН по поддержке в Ливии призвала к независимому расследованию инцидента.
Законны ли удары Украины по российским судам вдали от фронта?
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в интервью Главреду говорил, что удары по судам, работающим на Кремль, не выходят за рамки закона. По его мнению, недовольство таких атак в первую очередь вызывают у тех, кто на этом зарабатывает.
"Все происходит в рамках норм закона. Кто помогает России? Те, кто зарабатывает деньги", - отметил эксперт.
Комментируя обеспокоенность Турции ударами по танкерам в международных водах, аналитик напомнил о статусе исключительной экономической зоны.
"Исключительная экономическая зона - это территория на море, на которую не распространяется национальный суверенитет", - пояснил Лакийчук.
Говоря о танкерах теневого флота под флагами Ганы, Габона и других стран, эксперт обратил внимание, что формальных претензий от этих государств тогда не поступало.
"Давайте хотя бы ноту протеста от Ганы сначала увидим, ведь пока ее нет", - сказал он.
Удар по корвету Меркурий - новости
Как сообщал Главред, 22 ноября в порту Бенгази на востоке Ливии прогремели взрывы на российском военном корабле. Издание Naval News сообщило, что после взрыва на борту российского корвета в Ливии вспыхнул масштабный пожар. Корабль относится к проекту 20380 и формально числится в составе Черноморского флота РФ.
Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил военных за сложную операцию у берегов Ливии. Он заявил, что корвет оказался на дне, и анонсировал новые морские операции Украины. Заслугу в поражении кораблей глава государства приписал СБУ и подразделениям Сил обороны.
В Кремле на удары отреагировали жалобами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на заявления Киева об атаках у берегов Ливии. Также он призвал страны Балтии воздействовать на Киев из-за атаки на российский сухогруз в Балтийском море.
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