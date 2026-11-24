Что произошло:
- Дрон РФ атаковал железнодорожную станцию Коростень
- Осколки убили одного человека, ещё двое - ранены
- Большинство пассажиров успели пройти в укрытие
Вражеский беспилотник атаковал железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области. Осколки дрона убили одного человека, ещё двое - получили ранения. Об этом сообщила "Укрзализныця" в Telegram. Кто именно погиб и когда произошел удар, в компании не уточнили.
На момент атаки возле вокзала находился электропоезд. Мониторинговый центр "Укрзализныци" заранее предупредил об угрозе.
После этого железнодорожники начали эвакуацию людей со станции.
Как эвакуировали пассажиров в Коростене
По данным "Укрзализныци", бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и эвакуации. Железнодорожники вывели людей из здания вокзала. Сотрудники, бригада и большинство пассажиров перешли в стационарное укрытие.
В компании пояснили, что на станции есть большое укрытие, в которое и направились люди.
"Здесь есть большое стационарное укрытие, куда и перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров. Никто из работников не пострадал", - говорится в сообщении.
Почему важно слушать железнодорожников в случае опасности
В "Укрзализныце" призвали пассажиров четко выполнять инструкции персонала и объявления после предупреждения о повышенной опасности. По словам железнодорожников, это спасает жизни.
"Находиться рядом с железнодорожной инфраструктурой во время объявленной повышенной опасности, когда железнодорожники проводят эвакуацию, - значит подвергать себя смертельной опасности. Соблюдайте инструкции и путешествуйте безопасно!" - подчеркнули в компании.
Почему Россия атакует железную дорогу и электрички: мнение эксперта
Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус еще в мае в комментарии УНИАН обращал внимание на то, что Россия сместила акцент ударов с энергетики на железнодорожную инфраструктуру. По его словам, враг атакует даже пригородные электрички.
"Следует понимать, что Россия действительно сместила акцент на железную дорогу. Более того, уже есть достаточно видео с российской стороны, где они атакуют пригородные поезда. То есть речь идет даже не о перевозке товаров, а о пригородных перевозках граждан", - сказал Ус.
Эксперт пояснил, что такие атаки преследуют и психологическую цель - запугать население и подорвать доверие партнеров к украинским поставкам.
"Перевозка людей, удары по пригородным поездам усиливают чувство незащищенности населения. Вы не можете ни сами ездить, ни товары перевозить в своей стране. Соответственно, как вы можете заключать экспортные контракты, если не гарантируете, что сможете физически доставить продукцию", - отметил он.
Удары по "Укрзализныце" - новости
Как сообщал Главред, 29 октября Россия атаковала объект транспортной инфраструктуры в Днепре. По словам мэра Бориса Филатова, вражеский дрон нанес удар по гражданскому электропоезду. В результате атаки на вокзал погибли по меньшей мере 13 человек.
Россияне также целенаправленно наносят удары по железной дороге в приграничных регионах. В Харьковской области оккупанты нанесли пять ударов по железной дороге, погиб один человек. Еще четверо получили ранения.
Под удары попадают и пассажирские поезда на юге страны. В Одесской области российский дрон прицельно поразил поезд с 340 пассажирами, есть погибшие. А 10 ноября в Сумах вражеский беспилотник атаковал пригородный электропоезд на перроне, тогда обошлось без пострадавших.
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