Обломки беспилотника убили одного человека и ранили ещё двоих, а большинство пассажиров железнодорожники успели эвакуировать в укрытие.

https://glavred.info/war/bilya-vokzalu-stoyav-elektropojizd-shcho-vidomo-pro-udar-drona-po-korostenyu-10814891.html Ссылка скопирована

Удар дрона по Коростеню / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/UkrzalInfo

Что произошло:

Дрон РФ атаковал железнодорожную станцию Коростень

Осколки убили одного человека, ещё двое - ранены

Большинство пассажиров успели пройти в укрытие

Вражеский беспилотник атаковал железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области. Осколки дрона убили одного человека, ещё двое - получили ранения. Об этом сообщила "Укрзализныця" в Telegram. Кто именно погиб и когда произошел удар, в компании не уточнили.

На момент атаки возле вокзала находился электропоезд. Мониторинговый центр "Укрзализныци" заранее предупредил об угрозе.

видео дня

После этого железнодорожники начали эвакуацию людей со станции.

Как эвакуировали пассажиров в Коростене

По данным "Укрзализныци", бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и эвакуации. Железнодорожники вывели людей из здания вокзала. Сотрудники, бригада и большинство пассажиров перешли в стационарное укрытие.

В компании пояснили, что на станции есть большое укрытие, в которое и направились люди.

"Здесь есть большое стационарное укрытие, куда и перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров. Никто из работников не пострадал", - говорится в сообщении.

Дрон РФ нанес удар по железнодорожной станции в Житомирской области / Фото: t.me/UkrzalInfo

Почему важно слушать железнодорожников в случае опасности

В "Укрзализныце" призвали пассажиров четко выполнять инструкции персонала и объявления после предупреждения о повышенной опасности. По словам железнодорожников, это спасает жизни.

"Находиться рядом с железнодорожной инфраструктурой во время объявленной повышенной опасности, когда железнодорожники проводят эвакуацию, - значит подвергать себя смертельной опасности. Соблюдайте инструкции и путешествуйте безопасно!" - подчеркнули в компании.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему Россия атакует железную дорогу и электрички: мнение эксперта

Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус еще в мае в комментарии УНИАН обращал внимание на то, что Россия сместила акцент ударов с энергетики на железнодорожную инфраструктуру. По его словам, враг атакует даже пригородные электрички.

"Следует понимать, что Россия действительно сместила акцент на железную дорогу. Более того, уже есть достаточно видео с российской стороны, где они атакуют пригородные поезда. То есть речь идет даже не о перевозке товаров, а о пригородных перевозках граждан", - сказал Ус.

Эксперт пояснил, что такие атаки преследуют и психологическую цель - запугать население и подорвать доверие партнеров к украинским поставкам.

"Перевозка людей, удары по пригородным поездам усиливают чувство незащищенности населения. Вы не можете ни сами ездить, ни товары перевозить в своей стране. Соответственно, как вы можете заключать экспортные контракты, если не гарантируете, что сможете физически доставить продукцию", - отметил он.

Удары по "Укрзализныце" - новости

Как сообщал Главред, 29 октября Россия атаковала объект транспортной инфраструктуры в Днепре. По словам мэра Бориса Филатова, вражеский дрон нанес удар по гражданскому электропоезду. В результате атаки на вокзал погибли по меньшей мере 13 человек.

Россияне также целенаправленно наносят удары по железной дороге в приграничных регионах. В Харьковской области оккупанты нанесли пять ударов по железной дороге, погиб один человек. Еще четверо получили ранения.

Под удары попадают и пассажирские поезда на юге страны. В Одесской области российский дрон прицельно поразил поезд с 340 пассажирами, есть погибшие. А 10 ноября в Сумах вражеский беспилотник атаковал пригородный электропоезд на перроне, тогда обошлось без пострадавших.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред