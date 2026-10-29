РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

Помимо погибших, есть много пострадавших.

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Россия цинично нанесла удар по гражданскому транспорту / Коллаж: Главред, фото (иллюстративные): скриншот из видео, УНИАН

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РФ атаковала беспилотником гражданский электропоезд в Днепре

В результате удара погибли более 10 человек, есть пострадавшие

Утром 29 октября страна-агрессор Россия атаковала объект транспортной инфраструктуры в Днепре. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его данным, по состоянию на 11:29 известно о 13 погибших. По меньшей мере, 5 человек получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

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Атаку на Днепр подтвердил и мэр города Борис Филатов. Он отметил, что российский дрон ударил по гражданскому электропоезду.

"Многие люди погибли. Куча раненых", - добавил он.

В 11:36 Укрзализныця сообщила, что враг нанес удар реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд №866 Днепро-Запорожье.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели, медики и правоохранители", - говорится в сообщении компании.

РФ наращивает использование "Шахедов"

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, Россия существенно нарастила использование ударных беспилотников, а появление реактивных "Шахедов" стало для украинской ПВО новым вызовом.

Даже появление серийного производства реактивных дронов-перехватчиков не решит проблему мгновенно. По оценке Криволапа, если РФ способна запускать до 3000 реактивных "Шахедов" в месяц, то за соотношение перехвата хотя бы один к трем Украине понадобится около 10 тысяч перехватчиков.

Удары РФ по Днепру - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска 19 октября нанесли удар по Днепру. Были повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранения.

Ранее, в ночь на 2 октября, российские войска атаковали Днепр. В результате атаки загорелась крыша бизнес-центра в центре города. Также под удар попала жилая многоэтажка.

Накануне сообщалось, что Россия вечером 2 октября атаковала Днепр. В результате вражеского обстрела возник пожар в многоквартирном доме, пострадали люди.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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